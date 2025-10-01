【速報】「紀州のドン・ファン」遺言書訴訟　親族側が最高裁に上告　“全財産を田辺市に寄付” 有効と判断した1審・2審判決に不服

「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産家男性が残した、約１３億円の遺産を田辺市に寄付するとした遺言書。無効か有効かをめぐる裁判で９月１９日、２審の大阪高裁も「有効」とする判決を下しました。これを不服として１０月１日、親族側が上告したということです。



和歌山県田辺市の資産家で「紀州のドン・ファン」と呼ばれた野崎幸助さんは、２０１８年に急性覚醒剤中毒で死亡。



死亡後、“遺産の約１３億円を田辺市に寄付する”という旨が赤いペンで記された遺言書が見つかりましたが、野崎さんの親族は２０２０年、遺言書の有効性を争う裁判を起こしました。





親族側は「筆跡は不自然なうえ、田辺市に寄付する合理的な動機が見当たらない」と遺言書は無効だと主張しましたが、１審の和歌山地裁は去年６月の判決で「野崎さん固有の筆跡や癖が認められることから、不合理な点は見当たらない」として「遺言書は有効」と判断しました。１審判決を不服とした親族側は「野崎さんが書いた別の書状の署名を透写したうえで、偽造された可能性がある」などと訴え、大阪高裁に控訴。しかし、９月１９日の判決で大阪高裁は「遺言書の署名の文字が、別の書状の署名に酷似する事実があるとしても、そのことによって遺言書が偽造されたことが推認されるとは言えない」として、控訴を棄却。１審に続いて、遺言書は「有効」と判断しました。この２審判決も不服として、親族側は１０月１日付で最高裁に上告したということです。野崎さんの死亡をめぐっては、当時妻だった２９歳の女性が殺人などの罪で起訴されましたが、和歌山地裁は去年１２月に無罪を言い渡し、検察側が控訴しています。