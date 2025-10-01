大政絢、美太もも輝く美脚ショット「圧巻美脚」「凄くきれい」「素晴らしい」
俳優・モデルの大政絢（34）が1日、自身のインスタグラムを更新。ほっそりとした美太ももが輝く、「#今日の絢服」ショットを公開した。
大政は、5枚の写真アップ。ボーダー柄のミニ丈ワンピースにジャケットを合わせたコーディネートで、スラリと伸びた美脚を披露している。
投稿では「少しずつ涼しくなってきたのか、、でもまだ暑さも残っている中10月に！」とつづり、「写真だけ撮って載せきれていない私服もあるな…」とつぶやいた。
ファンからは「凄くきれい」「素敵です」「足も素晴らしい」「圧巻美脚！」などの声が寄せられている。
