日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」が９月３０日に放送され、上田晋也がＭＣを務めた。

この日は「現代人が陥る新型栄養失調って！？大人の偏食を語る夜」。

タレント・千秋は驚がくの偏食ぶりを告白。「小さいときからお菓子を食べるために、ご飯を食べてたぐらい。『ご飯を食べないとお菓子食べちゃいけません』って言うから、しょうがなくご飯を食べて。お菓子だけを楽しみにしてたぐらい。ずっと」と話した。

さらに「大人になったら（お菓子を）好きじゃなくなるのかな？と思ったら、大人になってもずっとお菓子好きで。今、子供がいるから、普通にはご飯作ってるんだけど、例えば１週間に１回、娘がパパの家に泊まりに行くっていうときは『やった！』と思って、そんときはもうポテトチップとかでお腹いっぱいにして、夜ご飯終わりみたいにしてました」と明かした。

上田から「それで満足なの？むしろ、そっちの方がいいの？」と聞かれると、千秋は「うれしい日。チョコレートとグミとポテトチップでお腹いっぱいになったら『やった！１食終わった』って」と話した。

大久保佳代子から「ご飯一食満たしちゃって。大人なのに私って思わないの？」と聞かれると、千秋は「大人なんだけど、１週間に１回だからいいやって。その他の曜日で調節しているから。食べられないものもいいっぱいある。ワサビ、からし、しょうが、ミョウガ、パクチーとか。牛と豚と鶏以外の動物は食べられない」と明かし、共演者らを驚かせていた。