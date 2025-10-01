◇セ・リーグ 巨人―中日（2025年10月1日 東京D）

巨人は今季最終戦となった1日の中日戦（東京D）で初回に一挙5点を先取した。

中日の2023年ドラフト1位右腕で、プロ2年目で初登板初先発となった草加から1番・丸がいきなり右中間二塁打を放つと、3番・泉口の四球、5番・リチャードの死球などで2死満塁。

6番・中山が右前に2点適時打を放って先制すると、7番の新人・浦田は左中間へ適時二塁打を放って3点目、さらに今季初先発マスクで8番に入っていた山瀬が左前へ2点適時打を放って一挙5点を奪った。

9番に入っている先発右腕・山崎も中前打を放って2死一、二塁とさらにチャンスが続いたが、この回10人目の打者となった丸が一ゴロに倒れて長い攻撃が終わった。

山瀬は昨年9月29日のヤクルト戦（神宮）以来となる先発マスクで、その試合で2安打して以来となるプロ通算6安打目。プロ6年目＆通算16試合目＆25打席目で待望のプロ初打点となった。

▼中山 いい場面で回してくれたので気持ちでいきました。先制できて良かったです。

▼浦田 （中山）礼都がタイムリーでつないでくれたので、自分も山瀬さんにつなごうと打席に入りました。いい結果になって良かったです。

▼山瀬 今シーズン初昇格、初打席に良い形でつないでもらったので、思い切っていきました。ランナーをかえすことができて良かったです。