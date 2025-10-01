来年春に入社予定の学生を対象にした内定式が、石川県内の各企業で行われました。売り手市場が続く中、企業の採用活動はさまざまな工夫が行われています。

全国でドラッグストアなどを展開するクスリのアオキでは、ことしの内定者数が、過去最高の1062人に。



1日、石川県内の会場で開かれた内定式には、129人が参加しました。



内定者：

「福利厚生や会社の雰囲気など、いろいろ考慮して、ここが1番だなと思いました」





近年、全国的に、売り手市場が続いている就職・採用活動。

石川県内でも、大学生などのことしの就職内定率は、過去最高となりました。



その理由について、石川労働局は…



石川労働局・横田 雄介 職業安定部長：

「例えばですね、企業さんにおいて従業員が高齢化したということで、人員を若返りたいという、将来的な人員確保というところが一つあるかなと思っております。また、少子高齢化に伴う労働力人口の不足というところで、若い労働力を確保したいということもあると思います」

実際、学生も売り手市場を実感したそうで…



内定者：

「選択肢が多い分、自分でも決めるのが難しいというか、そういうところは感じました」

一方、企業側は…



クスリのアオキ採用課長・田辺 智寛 さん：

「学生の皆さまに選んでいただけるように、本当に工夫をしています。今、学生さんの就職活動の早期化が非常に進んでいますので、やはり夏の時期のインターンシップをはじめとするオープンカンパニーですとか、そういった大学3年生の夏季のイベントの開催は、非常に重要になっているかなと」

ことし、1000店舗を達成し、全国で拡大を続けるクスリのアオキ。



説明会の時期を早めたり、内容を充実させるなどして、採用活動に力を入れているということです。

労働局によると、今後も売り手市場は続くと見込まれ、人材確保のための企業側の試行錯誤もしばらく続きそうです。