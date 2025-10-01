◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）

世界初挑戦に臨むＷＢＣ世界バンタム級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝が、同級２位・井上拓真（２９）＝大橋＝との同級王座決定戦へ向けて招聘（しょうへい）したスパーリングパートナー４選手が１日、来日した。同日、帝拳ジムが発表した。

パートナーは、ＷＢＣ米大陸スーパーバンタム級王者アルツロ・ポポカ・カルデナス＝１６勝（９ＫＯ）１分け、元ＷＢＣ中米カリブ・バンタム級王者セサール・バカ＝１９勝（１２ＫＯ）２敗１分け、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１４位セレックス・カストロ＝２０戦全勝（１５ＫＯ）、アンヘル・パトロン＝１８戦全勝（１３ＫＯ）のメキシコ人４選手。バカは２３年６月に世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝のスパーリングパートナーとして来日経験がある。

那須川は、所属ジムの公式ホームページで「４選手みんな強そうですね、栄養もしっかり摂ってる印象です（笑）」とパートナーについて述べ、スパーリングは週３回のペースで行う予定で「今回はいつもよりしっかりとテーマを持ってスパーリングに臨みたいと考えています」とコメントした。

ボクシング転向から８戦目で迎えた世界初挑戦。「これまでは、なんでこの動きが出来たんだろうっていう理解出来ないところもありましたが、１個１個潰してきた中で大分理解が出来て分かってきました。迷いなく行けると思います」と進化を実感。「今回は量（ラウンド数）より質を上げていきたい。１回１回のスパーリングをしっかりとやって仕上げていきたいと思います」と意気込んだ。