¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¡Ê41¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¦¶á¤ËÉÔ¼êºÝ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È½µ´©Ê¸½Õ¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÊó¤¸¡¢¾®Àô»á¤¬¼áÌÀ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢¼«Ì±ÅÞ°÷826¿Í¤ÎÎ¥ÅÞ¤ËÂ¦¶á¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®Àô»á¤Ï¡¢¼«¤é¤Ï´ØÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈX¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤ÇÊ¸½Õ¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¡£¼þÊÕ¤Î»¨²»¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤«¡¢ËÜ¿Í¤Î»ñ¼Á¤¬¾·¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤Î¿¿Áê¤Ï¡½¡½¡£
826¿ÍÎ¥ÅÞÌäÂê¤Ë¾®Àô»á¡ÖÁ´¤¯´ØÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥»ÊÝ¼é¤ËÉé¤±¤ë¤Ê¡×¡£¾®Àô»á¤ÎÁªÂÐ¹ÊóÈÉÄ¹¤òÌ³¤á¤ëËÒÅç¤«¤ì¤ó¸µ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤¬¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¯¤è¤¦¿Ø±ÄÆâ¤Çµá¤á¤¿ÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤òÙèÙé¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¡Ö¤ä¤é¤»Åê¹Æ¡×ÌäÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¾®Àô»á¤Ï2025Ç¯9·î26Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢ËÒÅç»á¤Î»öÌ³½ê¤ÎÆÈ¼«È½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö°ìÉô¹Ô¤²á¤®¤¿É½¸½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤ÆºÆÈ¯ËÉ»ß¤·¤¿¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢½µ´©Ê¸½Õ¤¬¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¡¢30Æü¤Î¥¦¥§¥ÖÈÇµ»ö¤Ç¡¢ÊÌ¤ÎÂ¦¶á¤ÎÉÔ¼êºÝ¤òÊó¤¸¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹â»Ô»á¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿Á°½°±¡µÄ°÷¤¬¡¢¼«¤é´«Í¶¤·¤¿Â¿¤¯¤ÎÅÞ°÷¤ËÁíºÛÁª¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÅÞ¸©Ï¢¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤¦¤Á826¿Í¤¬6·î¤ËÎ¥ÅÞ°·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î9³äÄ¶¤¬Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô»á¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸©Ï¢¤Ç¤Ï¡¢¾®Àô»á¤ÎÂ¦¶á¤ËÅö¤¿¤ë¸©µÄ¤Î»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤Î°·¤¤¤Ë¤·¤¿¤ÈÊ¸½Õ¤Ë¼èºà¤ËÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¸©µÄ¤Ï¡¢»Ø¼¨¤òÈÝÄê¤·¡¢Á°½°±¡µÄ°÷¤¬ÍîÁª¤·¤ÆÅÞÈñ¤¬½¸¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á826¿Í¤Î½¸¶âÍÑ»æ¤ò¸©Ï¢¤ËÌá¤·¤¿¤À¤±¤À¤È¤·¤Æ¡¢¸©Ï¢¤Î»öÌ³Åª¤Ê¥ß¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÊ¸½ÕÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢¾®Àô»á¤Ï10·î1Æü¡¢Ä¾¤Á¤ËX¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤ÇÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
826¿Í¤ÎÎ¥ÅÞÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öº£²ó½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´¤¯´ØÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ö¼Â¤ËÈ¿¤¹¤ëÆâÍÆ¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ËÉÔÅö¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤µ»ö¤Ç¤¢¤ê¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ê¸½ÕÂ¦¤Ë¹³µÄ¤·¤Æµ»ö¤ÎÄûÀµ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¿Ø±Ä¤Ë´Å¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Éã¿Æ¤Î½ã°ìÏº¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¡×
¾®Àô»á¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥ÞÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»Ù±çµÄ°÷Â¦¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸å¤Ë¡ÖºÇ¸å¤ÎÀÕÇ¤¤Ï»ä¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÎ¥ÅÞÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â¦¶á¤Î¸©µÄ¤¬ÁíºÛÁª¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤¿¤³¤È¤âÈÝÄê¤·¡¢Ê¸½Õ¤ËÁ´ÌÌÂÐ·è¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¾®Àô»á¤Ø¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾®Àô»á¤Ï¡¢¼þÊÕ¤Î»¨²»¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢¼«¤é¤Î»ñ¼Á¤¬¾·¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â²¿¤«¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯¼£É¾ÏÀ²È¤ÎÍÇÏÀ²³¤¤µ¤ó¤Ï10·î1Æü¡¢J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¾®Àô»á¤¬ËÜÅö¤ËÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤À¼ã¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¿Ø±Ä¤«¤é´Å¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¤·¤¤À³Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ç¯¾å¤Î¿Í¤«¤é±þ±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¼¸¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤È¡¢¿Ø±Ä¤Î¼ã¤µ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÒÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç¿Ã¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÎãÊ¸¤Î¤¦¤Á¡¢¿Ø±Ä¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï7¤Ä¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¿Ø±Ä¤Ë¤ª¤±¤ëµ¤¤Î´Ë¤ß¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¾®Àô»á¤Ï¡¢¡Ö²òÅÞÅª¤Ê½ÐÄ¾¤·¡×¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬½ÐÄ¾¤¹¤Ë¤Ï²òÅÞ¤·¤¿Êý¤¬Áá¤¤¤ÈÍÇÏ¤µ¤ó¤Ï¤ß¤ë¡£
¡Ö¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Î½ã°ìÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢Èó¾ð¤Ë¤âÈ¿ÂÐÇÉ¤Ë»ÉµÒ¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Î¢¶âµÄ°÷¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼êºÝ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢½üÌ¾¤Ë¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½ã°ìÏº¤µ¤ó¤Î¿´°Õµ¤¤Ê¤é¡¢Î¢¶âµÄ°÷¤Ï½üÌ¾¤·¤Æ»ÉµÒ¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ØÆ³ÎÏ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤À½ã°ìÏº¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡ÊJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡¡Ìî¸ýÇîÇ·¡Ë