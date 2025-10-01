【千葉ロッテ】ファンや千葉県も盛り上げるチアパフォーマー！「M☆Splash!!」の2026年新メンバーオーディションの募集を開始！

結成は2004年の21年目

千葉ロッテマリーンズは10月6日(月)12時00分より、球団公式チアパフォーマー「M☆Splash!!」の2026年新メンバーオーディションの募集を開始する。

2026年4月2日時点で満18歳以上の女性など応募資格を満たした者が対象。申し込み期間は10月6日(月)12時00分～10月17日(金) 23時59分まで。一次審査(書類審査)の合否は10月24日(金)を予定している。その後10月31日(金)、11月1日(土)、2日(日)のいずれか1日程を二次審査として実技審査、11月4日(火)、5日(水)のいずれか1日程を最終審査として面接を行う。

M☆Splash!!は2004年に結成され、今年で21周年。マリーンズ主催試合でのグラウンド内などでのダンスパフォーマンスをはじめ、スタジアム内での各種ファンサービスイベントのサポートや千葉県内で開催される各種イベントや学校訪問、ボランティア活動といった地域貢献活動にも参加。スタジアムやチームだけでなくファンや千葉県も盛り上げるチアパフォーマー。

球団公式キッズダンススクール「マリーンズ・ダンスアカデミー(MDA)」のインストラクター業務を通して、次世代のM☆Splash!!を育てる活動も行っている。

2026年M☆Splash!!新メンバーオーディション概要

【応募方法】球団ホームページの応募フォームからエントリー。※WEB応募のみ

【応募期間】2025年10月6日(月)12時00分～10月17日(金) 23時59分

【一次審査：書類審査】合否に関わらず10月24日(金)までにオーディション係からメールにて連絡。

【二次審査：実技審査】10月31日(金)、11月1日(土)、2日(日)のいずれか1日程に参加。

【最終審査：面接】11月4日(火)、5日(水)のいずれか1日程に参加。

【合格発表】11月12日(水)までにオーディション係からメールにて合否結果を連絡。

※応募資格については球団ホームページで確認できる。



画像提供：千葉ロッテマリーンズ