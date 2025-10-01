鈴木誠也 ポストシーズン初本塁打はチームを救う貴重な同点弾！ 自身初の大舞台に「終始鳥肌が立っている」



鈴木誠也 PHOTO:Getty Images

＜2025年9月30日（日本時間10月1日）シカゴ・カブス 対 サンディエゴ・パドレス ＠リグリー・フィールド＞

カブスとパドレスのワイルドカードシリーズが9月30日（日本時間10月1日）、シカゴのリグレーフィールドで開幕した。

鈴木誠也外野手（31）は「5番・右翼」で出場し、3打数・1安打・1本塁打・1打点・1三振。ポストシーズンの打率は.333。試合は3対1でカブスが勝利した。

また、第2戦の先発が有力視されていた今永だったが、第2戦はオープナーで右腕キートリッジが先発することが球団広報から発表された。

打った瞬間本塁打とわかる豪快な一撃だった。

0対1の4回先頭。ここまでパドレス先発ピベッタの前に1安打に抑えられてきた中で、カウント2-1からの94.5マイル（約152キロ）内角直球を、ものの見事に左中間席中段まで運んだ。

貴重な同点弾に本拠地に集まった39,111人のファンは狂喜乱舞、公式戦から5試合連続本塁打、7試合連続打点の鈴木は静かにガッツポーズをした。

メジャー初のポストシーズンでその存在感を遺憾なく発揮すると、この本塁打で活気づいたカブスは、続くケリーが2者連続本塁打を放って2対1と勝ち越し。

8回にも1点を加え、カブスが3対1でパドレスに先勝。試合後、ヒーローとなった鈴木は長男の大翔（ひろと）くんを伴い、会見場に登壇した。

鈴木誠也 試合後会見

――HR打ってベースを回っている時の気持ちは？

とりあえず最高でした。

ファンの皆さんの熱気もすごかったし、終始鳥肌が立っているというか、シーズン中に感じられない緊張感だったりとか、すごく楽しんで今日のゲームを終えることができました。

――スペシャルゲストの名前と、本塁打打った時の彼のリアクションは？

（名前は）ヒロトっすね。

ホームランは、ボイドがすごい頑張ってくれてましたし、なんとか突破口を開きたいなという思いで打席には入ったんで。

それがホームランに繋がってすごくよかったですし、そこから流れに乗ってチームの球場の雰囲気も素晴らしかったです。

選手だけじゃなくて球場含め、全員の力で勝った勝利だと思うので、すごくうれしいです。

（ヒロトくんは）泣いてたみたいです。

――カブスと契約したときにはPOに導くということを考えていたと思うが、ここ数年の全部の体験を含めて今この瞬間はどうか

ずっとポストシーズン、ここ3年間ずっと出れなくて、シーズン終わってからテレビで見ることしかできなかったので、すごく悔しい気持ちでずっといた。

今年こうやってチャンスをもらえて、みんなで162試合切磋琢磨して、苦しい時も乗り越えてみんなでここまで来れたので。

本当に長くこのチームでたくさんやりたいですし、それを目標にここに来て、こういう舞台でやれたっていうのは、そして今日勝てたのは、本当にうれしいことだなと思います。

――ここ1週間に打ってるホームランの数について、その要因は？

そうですね、説明できないですね。

なんで自分がここまで打ててるのか正直わかんないですけど。シーズンも終わって気持ち切り替えてポストシーズンモードで入っているので。

今日のHRはほんとに自分だけの力じゃない、自分が思っている以上の力が出て、周りのみんなに打たせてもらったホームランでもある。

すごくうれしいですし、何よりチームが勝ったっていうことが、1戦目を取れたというのがすごく大きいことだと思います。

――HRは真っすぐに張っていたのか

1打席目から真っすぐ、なかなか前に飛ばなくて、球速ガン以上に強さを感じていたので。

とにかく真っすぐに的を絞って、積極的にいった結果がああいう結果になったのかなと思います。

――今の状態は？今季で一番いい感じになっている手応えはある？

いや、ちょっと分かんないですね。とにかくポストシーズンは勢いだと思ってるんで。

どんどん積極的に振っていって、勢いが相手に負けないように、とにかく自分のスイングを数多く出していこうっていうふうにやっている。

それがまあ、いい方向につながってると思うんですけど、僕よりボイドに話しを聞いてください。

――子供を連れての記者会見はどう？

アメリカの野球のいいところでもありますし、こうやって記者会見とかで子供が来るのは（日本では）ないことなので。

子供にもすごくいい経験になると思いますし、子供に夢を見させるっていうのも親としての仕事でもあるんで、すごくいい環境だと思っています。

ーーーー

会見終了後、鈴木が大翔くんに「Thank you」と言ってごらんとふると、ボイドの子供が「GO CUBS GO」と言い拍手。

鈴木も大翔くんに促すと「GO CUBS GO」と続き拍手。鈴木も満面の笑みで喜んだ。

