日本郵便が配達員の点呼を適切に実施していなかった問題で、国土交通省は1日、全国111の郵便局で軽乗用車の一部を最長160日間使用停止とする処分を通知しました。山形県内では飯豊町と大蔵村それぞれ1か所ずつの郵便局が処分の対象となっています。



県内で処分の対象となったのは、飯豊町の萩生郵便局と大蔵村の清水郵便局の合わせて2つです。

日本郵便では社内調査で、集配を担う全国およそ2300の郵便局で配達員の飲酒の有無などを確認する点呼を怠っていたことが判明。これを受けて、国土交通省はことし5月、日本郵便のトラックなどの運送事業の許可を取り消しました。さらに、軽自動車の監査も行った結果、点呼の未実施や記録の改ざんが確認されたとして1日、全国111の郵便局に対し合わせて188台の軽自動車の使用停止処分を通知しました。





日本郵便・小池信也社長「今回行政処分が確定した111の郵便局については10月8日から行政処分が執行される見込み。行政処分執行後においても引き続き郵便やゆうパック等のサービスを安定的にご迷惑おかけすることなく提供できると考えている」停止日数と台数は郵便局ごとに異なっていて、県内では、飯豊町の萩生郵便局が1台・135日の使用停止。大蔵村の清水郵便局は1台・134日の行政処分となっています。2つの郵便局は荷物の配達についてバイクで対応したり、近隣の郵便局から応援を受けたりする予定だということです。一方で、2000以上の郵便局では現在も監査が続いていて、処分を受ける郵便局は今後も増加する見込みです。