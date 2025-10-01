10月1日から食料品や飲料品など3000を超える品目が値上げとなりました。どのような影響が出ているのか、高知県内のスーパーで今後の見通しや消費者の声を聞きました。



南国市駅前町のスーパー「ナンコクスーパー パステ店」です。



■ナンコクスーパー氏原正勝さん

「こちら、インスタントのコーナーになっています。約80円から約150円ほどインスタントコーヒーも上がる予定になっているので、かなりお高く感じると思う」





原材料の高騰や生産コストの上昇などによる食料品の値上げ。帝国データバンクが主要な食品メーカー195社におこなった調査では、10月から食料品や飲料品の3024品目が値上げとなります。パステ店でも1日から、清涼飲料水や日本酒、インスタントコーヒーやパックご飯など、約650品目の価格が上がっていて、ペットボトル飲料は、約400種類で10円以上値上がりました。日中の暑さがまだ続くこの時期に、飲み物の値段が上がることへの不安の声も。■買い物客の男性「子どもが5人ぐらいいて、みんなそれぞれ、中学生とか高校生。結構部活の後とか、そういう時にスポーツ飲料とかペットボトル系を買ったりするので、正直ちょっと仕方ないかもしれないけど、家計的にはしんどいなあっていうのはすごく思う」帝国データバンクによりますと今年に入り、すでに2万品目以上の食料品や飲料品が値上げとなっていて、こうした状況からパステ店は値上げに対する消費者の反応はあまり変わらないとみています。■ナンコクスーパー氏原正勝さん「本日から値上げですので、これからのお客様の反応を見てから、店の方で対応する形になると思う。やっぱり最初は少し買い控えとかあるけど、どうしても必需品が多いもので、（影響は）変わらないんじゃないかなと思っている」帝国データバンクは食料品・飲料品の値上げは11月以降、「小休止を迎える」と分析していますが、高止まりする食料品などの価格を前に私たちの暮らしは厳しさを増す一方です。