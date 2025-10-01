アジア株 総じて上昇、台湾株は続伸 アジア株 総じて上昇、台湾株は続伸

東京時間18:02現在

香港ハンセン指数 26855.56（休場）

中国上海総合指数 3882.78（休場）

台湾加権指数 25982.91（+162.37 +0.63%）

韓国総合株価指数 3455.83（+31.23 +0.91%）

豪ＡＳＸ２００指数 8845.66（-3.12 -0.04%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80848.56（+580.94 +0.72%）



１日のアジア株は総じて上昇。前日の米株高を受けて、おおむね堅調な動きとなった。台湾株は続伸。前日のナスダックやフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）の上昇を受けて、ハイテク関連株を中心に買いが広がった。米国政府の予算が失効したことで、政府機関の一部閉鎖が実施された。米国株価指数先物が時間外取引で下落しているものの、アジア株には目立った影響は出ていない。中国本土市場と香港市場は休場。



豪ＡＳＸ２００指数は小幅続落。乳業メーカーのａ２ミルク、バイオ医薬品会社のテリックス・ファーマシューティカルズ、建設資材メーカーのジェームス・ハーディ・インダストリーズが買われる一方で、資源・鉱山会社のＢＨＰグループ、ピザチェーンの運営会社のドミノ・ピザ・エンタープライゼス、旅行代理店のフライト・センター・トラベル・グループが売られた。

