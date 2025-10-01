ユーロ圏 １０年債利回り格差 拡大水準が継続 仏８３ｂｐ
ユーロ圏 １０年債利回り格差 拡大水準が継続 仏８３ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:13時点）（%）
ドイツ 2.731
フランス 3.561（+83）
イタリア 3.554（+82）
スペイン 3.278（+55）
オランダ 2.89（+16）
ギリシャ 3.407（+68）
ポルトガル 3.139（+41）
ベルギー 3.285（+55）
オーストリア 3.031（+30）
アイルランド 2.978（+25）
フィンランド 3.11（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
