ユーロ圏　１０年債利回り格差　拡大水準が継続　仏８３ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:13時点）（%）
ドイツ　　　　2.731
フランス　　　3.561（+83）
イタリア　　　3.554（+82）
スペイン　　　3.278（+55）
オランダ　　　2.89（+16）
ギリシャ　　　3.407（+68）
ポルトガル　　　3.139（+41）
ベルギー　　　3.285（+55）
オーストリア　3.031（+30）
アイルランド　2.978（+25）
フィンランド　3.11（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）