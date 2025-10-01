入山法子、彩り豊かな“おうちごはん”を大公開 「レパートリーが多い！」「おいしそうだし綺麗」と反響
俳優の入山法子（40）が9月29日、自身のインスタグラムを更新。彩り豊かな“おうちごはん”の写真を複数公開し、ファンから大きな反響が寄せられている。
【写真】「レパートリーが多い！」「おいしそうだし綺麗」入山法子の彩り豊かな“おうちごはん” ※2枚目〜
入山は「久しぶりに。朝ごはんとか夜ごはんとか。ようやく過ごしやすくなってきましたね」と近況をつづり、この夏の食生活を回顧。「夏は薬味と野菜をどっさりのせたお蕎麦ばかり食べていました。あと寝かせ玄米にもハマっていました」と明かした。
公開された写真には、ガパオライスや秋田の野菜と比内地鶏の缶詰を使ったトマト煮、グリーンカレー、ささみの照り焼き、ハンバーグなど、家庭的で栄養バランスの整ったメニューが並ぶ。盛りつけも鮮やかで、見るだけで食欲をそそる仕上がりとなっている。
この充実の食卓に、コメント欄には「レパートリーが多い！」「食べた〜い」「のりちゃんのお料理はいつも美味しそうだし綺麗です」「献立に悩みがちなので、参考になります！」といった声が寄せられ、入山の暮らしぶりを感じさせる投稿に多くの反響が集まっている。
