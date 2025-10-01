10月1日は多くの企業で内定式が行われています。学生優位の“超売り手市場”が続くなか、企業は様々な工夫を凝らしています。

全国でも最大規模、グループ全体でおよそ900人の学生が集まったのは、大手家電量販店「ノジマ」の内定式。

内定者

「骨をうずめる。そういった働き方をしていきたい」

内定式といえば、スーツ姿が定番ですが、こんな企業も…

記者

「総合楽器メーカー、ヤマハの内定者の集いです。ジュビロ磐田のユニフォームですとか、ユニークなTシャツ、様々な服装の方がいますね」

ヤマハはドレスコードを「一番楽しいことをしている時の服装」に設定。

部活で着るというジャケットやTシャツなど、個性あふれる服装で集まりました。

ヤマハ人事部 鈴木啓太さん

「一人一人尖った個性を持っている学生に出会えている。入社後もその個性を活かして、活躍していただきたい」

リクルートグループの調査では、先月時点での内定率は94.8％と、ここ10年で最高。人手不足を背景に“超売り手市場”のなか、採用する企業側のアピール力が問われているのです。

三井住友銀行は来年度から初任給を30万円に引き上げるだけではなく…

三井住友銀行 大沢真穂 採用グループ長

「頑張った人が評価される、（年収）2000万も若手からかなう。求職者の方々から選ばれないと、SMBCの未来を作っていく仲間を集められない」

優秀な人材を確保するため、来年1月から入社年次にかかわらず、能力に応じて評価する制度に見直したのです。

内定者

「初任給が高いと、かなり大きな決定要因になる」

「年次関係なくチャレンジできる環境は自分自身の成長にも繋がる。頑張っていきたい」

一方、自動車業界は、トランプ関税など先行きは不透明ですが、内定者が大事にしていたのは…

内定者

「（初任給は）一切考えていなくて、仕事って魅力を感じられないと、ずっと意欲的に取り組めない。それ（初任給）は何なら一番下くらいで考えています」

自由度や給料だけでなく、仕事の魅力や働きがいも。若い働き手をどうひきつけるか、企業の創意工夫が続きます。