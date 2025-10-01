¡Úµð¿Í¡Û½é²ó¤«¤éÂÇ¼Ô°ì½ä¤Ç5ÅÀÀèÀ©¡¡ÀèÀ©ÂÇ¤ÎÃæ»³ÎéÅÔ¤¬Ä¾¶á4»î¹ç7ÂÇÅÀ¡¡»³À¥¿µÇ·½õ¤Ïº£µ¨½éÂÇÀÊ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥¿¥¤¥à¥ê¡¼
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í-ÃæÆü(1Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
µð¿Í¤Ï½é²ó¡¢ÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤Ç5ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨ºÇ½ªÀï¡¢ÃæÆü¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¥×¥í½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤ÎÁð²Ã¾¡Åê¼ê¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£µð¿Í¤ÏÀèÆ¬¤Î´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤¬¥é¥¤¥È¤Ø¤Î2¥Ù¡¼¥¹¤Ç¸ý²Ð¤òÀÚ¤ë¤È¡¢2¤Ä¤Î»Í»àµå¤Ç2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤ÇÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤¬¥é¥¤¥È¤Ø¤ÎÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢2ÅÀ¤òÀèÀ©¡£¤µ¤é¤Ë±ºÅÄ½ÓÊåÁª¼ê¡¢»³À¥¿µÇ·½õÁª¼ê¤âÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÂÇ¤Á¡¢½é²ó¤«¤é°ìµó5ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ»³Áª¼ê¤Ï¤³¤ì¤Ç4»î¹çÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ä¾¶á4»î¹ç¤Ç7ÂÇÅÀ¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»³À¥Áª¼ê¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤¬º£µ¨½é½Ð¾ì½é¥¹¥¿¥á¥ó¡£½éÂÇÀÊ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£