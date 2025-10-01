横澤夏子「史上最大にブチギレちゃった」育児の大ピンチ告白　母子全員号泣の“地獄絵図”

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

9月30日（火）に放送された同番組では、「ママ・パパの大ピンチずかんスペシャル」と題し育児の“大ピンチ”を特集。

横澤が明かした自身の大ピンチは、子どもとともに泣き叫ぶ“地獄絵図”だったようで…。

【映像】横澤夏子、あまりのパニックに「通報されたら困る」

番組では、藤本と横澤が過去の大ピンチを自作のイラストで発表。横澤が明かしたのは、子どもが風邪を引いたときの出来事だった。

幼い子どもに粉薬を飲ませる際、横澤は薬を団子状にしたり、クリーム状の菓子に混ぜたりして与えていたそう。しかしあるとき、4歳になった長女が「わたし粉のままで飲める」と言い出した。

「ほんとに？嬉しい」と横澤がそのまま薬を長女に飲ませようとしたところ、直前になって口を閉じ、「やっぱり嫌だ」と避けてしまう。そして粉薬はすべて、長女のパジャマに散乱した。

「限りある薬も1回分なくなるし、パジャマも汚くなったし、フローリングを拭いても溝に入って取れなくなってベタベタになるし」とパニックになった横澤は、「このとき史上最大にブチギレちゃって、『どうしよう…うわああああああ！』」と大声で叫んでしまったそうだ。

「通報されても嫌だと思ったから、床に伏せて叫んだ」という横澤。これには子どもたちもびっくりしたようで、3人の子どもが全員集まり、泣き出してしまった。横澤は「4人で泣いてる地獄絵図」と笑いつつ、「めちゃくちゃ大変でした。薬ってこんなに嫌なのかって」と振り返っていた。