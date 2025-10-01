1979年に1作目が公開され、その後大人気シリーズとなった『エイリアン』。そのシリーズ初のドラマシリーズである『エイリアン：アース』がディズニープラスで独占配信中だ。映画批評家サイト「Rotten Tomatoes」では、批評家スコア93％フレッシュという、『エイリアン』シリーズの中で、『エイリアン2』に次ぐ、高評価を獲得（※9月30日時点）。8月13日に第1話と第2話の配信が開始され、9月24日にシーズンフィナーレを迎えた本作。『エイリアン』シリーズのファンはもちろん、オリジナリティと緊張感あふれる展開に、ファンならずともどっぷりと浸ることができるサバイバルスリラーに仕上がっている。

舞台は2120年。映画1作目で描かれた世界の2年前だ。地球は各国政府ではなく、プロディジー社、ウェイランド・ユタニ社をはじめとする5つの巨大企業によって統治されていた。そして人間たちは、もともとは人間で部分的に機械のサイボーグや、人工の肉体にAIを埋め込んだシンセティック（通称：シンセ）と共生している。そんななか、プロディジー社のCEOで若き天才ボーイ・カヴァリエ（サミュエル・ブレンキン）は、シンセに人間の意識を移植した新種、「ハイブリッド」を生み出す。不治の病の少女マーシーの意識を埋め込んだプロトタイプ、ウェンディ（シドニー・チャンドラー）は成功例となり、その後、同じように重い病気を患った少年少女の意識を移植した5体のハイブリッドが誕生した。

しかしある日、5種の未知の生命体を載せたユタニ社の宇宙船がプロディジー・シティに墜落。実の兄であるハーミット（アレックス・ロウザー）がその救助活動に駆り出されたと知ったウェンディは、船内には危険な生物が野放しになっているとも知らず、ほかのハイブリッドたちとともに救援を志願する。

■配信作品ならではの容赦ないグロテスク描写

物語序盤では、墜落した宇宙船および宇宙船が激突した建物からの救助活動が描かれる。ハーミットたちの部隊は民間人を救出しながら、未知の生命体たちと邂逅することになる。ここではシリーズの伝統芸とも言えるゼノモーフの大暴れ、残虐な生態が余すところなく描かれ、シリーズのファンは否が応でもテンションが上がってしまうことだろう。ここまでグロテスクな描写は、やはり配信作品でなければできない。ゼノモーフがわかりやすく恐怖を与えてくるのに対し、墜落した宇宙船の乗組員だったサイボーグのモロー（バボー・シーセイ）の不気味さもまた目を引く。

また『エイリアン：アース』は、これまでのシリーズでは観たこともないようなアクションシーンも魅力の1つだ。とくにウェンディとゼノモーフの一騎打ちシーンは必見。ここまでゼノモーフを翻弄したアクションシーンは今までにあっただろうか、と考えを巡らせる暇もないほどの息を飲む展開の連続。不死身のハイブリッドであるウェンディの強さと、必死に兄を守ろうとする少女マーシーの心がひとつになると、とてつもない力を発揮できるのだ。しかしこれは、ハイブリッドの可能性と同時に恐ろしさを感じさせるシーンでもある。

ユタニ社が地球に持ち帰ろうとしたゼノモーフを含む“5種の未知の生命体”は、それぞれになかなか個性的で、不気味で恐ろしい。なかでも注目なのは、「目玉エイリアン」ことT.オセルスだ。一見コミカルな印象も受けるビジュアルだが、ほかの生物に寄生しようと襲いかかってくるシーンはどれもトラウマ級の緊張感をもたらす。T.オセルスの生態は今のところほとんど不明だが、高い知能を持っているようだ。「“自分より”賢い相手と話してみたい」と驕った夢を語っていたカヴァリエは、このT.オセルスに強い興味を抱くようになる。

■相変わらずのユタニ社と新興勢力プロディジー社

『エイリアン』シリーズにおいて、ウェイランド・ユタニ社といえば超絶ブラック企業として知られている。これまでのシリーズでは、乗組員にミッションの本当の目的を知らせずに宇宙に送り出したり、ゼノモーフのサンプルを採取するためには人命は後回し、という数々の鬼の所業を見せてきた。『エイリアン：アース』の世界でもその非道さは相変わらず。モローはユタニ社に所属しているので、彼の不気味かつ非情な行動は基本的に社の利益になるものだ。

一方のプロディジー社は、「天才少年」と呼ばれるCEOのカヴァリエが創設者であり、新興でありながら急成長を遂げている企業だ。しかもハイブリッドの誕生によって、不死競争に新たな幕開けを告げたことも見逃せない。カヴァリエはもともと自身の知性を鼻にかけた鼻持ちならない人物だが、これによってさらに彼の生意気さは加速していく。そしてプロディジー社は実質的にカヴァリエのワンマン体制で、彼が決めたのであれば、非人道的な手段も辞さない。

そんななか、ユタニ社の宇宙船がプロディジー社の統治する土地に墜落したことで、2社間に緊張が走る。ここで展開されるのは“大人の”やりとりだ。それぞれに同じ分野で利益を追求する企業のトップ同士、そのかけひきにもぜひ注目してほしい。

■「人間とはなにか」を問う人間ドラマ

本作の大きなポイントとなるのは、ウェンディをはじめとするハイブリッドたちが見た目は大人だが、中身はだいたい11歳くらいの子どもたちだということだ。『ピーター・パン』のネバーランドに住む子どもたちになぞらえて「ロスト・ボーイズ（迷子たち）」と呼ばれる彼らは、今まさに人格形成の途中にあり、周囲の大人たちの影響をもろに受けてしまう。彼らの周囲の大人たち、それはつまりカヴァリエやモローをはじめとする打算的な人物たちだ。

しかしロスト・ボーイズは、ハイブリッドとなる前の記憶も持っている。彼らにはそれぞれに大切にしていたものがあり、ウェンディにとってそれが兄のハーミットであったように、やはり子どもにとって「家族」はかけがえのない存在なのだ。その記憶が彼らを苦しめることにもなる。

人間、サイボーグ、シンセ、ハイブリッドが共存する『エイリアン：アース』が訴えかけるのは、「人間とはなにか」という問いだ。ウェンディは当初、人工の体を手に入れたものの自分は人間だと主張していた。しかしハイブリッドたちの管理役であるシンセのカーシュ（ティモシー・オリファント）は、彼女に「人間のふりをしないこと」と忠告する。そしてさまざまな出来事を経験するうち、彼女の心に変化が訪れるのだ。

中身が“子ども”であるがゆえに純粋なハイブリッドたちと、打算的な“大人”である人間たち。『エイリアン』シリーズでは、心のないシンセ（作品によっては「アンドロイド」と呼ばれていた）もゼノモーフとは違った恐ろしさを持つ存在として描かれてきたが、そこには彼らは「人間ではない」ことが恐ろしさの根底にあった。しかし本作で最も恐ろしいのは誰だろうか。「人間とはなにか」、つまり「“人間らしさ”とはなにか」という問いを投げかける重厚な人間ドラマも本作の見どころだ。

人間ドラマも見どころの1つ、というと『エイリアン』シリーズのファン、とくにゼノモーフの恐ろしさを愛している人々には物足りない作品なのではないかと思われるかもしれないが、そんなことはない。『エイリアン：アース』ではゼノモーフの新たな側面を探求しながら、よく知られた残虐な生態は変わらず、大勢が犠牲になるので安心（？）してほしい。また映画1作目の2年前ということで、宇宙船などのテクノロジーはそれを彷彿とさせるレトロフューチャーなデザインが楽しめる。

「ゼノモーフがついに地球に襲来！」というより、時系列で言えば『エイリアン』以前に実はすでに地球にやってきていたという過去が明かされる『エイリアン：アース』。未知の生命体との死闘を描きながら、ハイブリッドという新たな“生命”の成長と人間性に関する重要な問いを投げかける本作は、良質なエンターテインメントであり、深い洞察に満ちた作品だ。シリーズのファンにも、そうでない人にも、ぜひ楽しんでほしい。

（文＝瀧川かおり）