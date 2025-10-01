明日10月2日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」は2時間スペシャル。豪華俳優陣参戦でスケールアップした突破ドラマをたっぷりお届け！

こがけん＆武田真治が狭小地で夢のマイホーム建築に挑む「突破狭小住宅」。今回取り扱うのは、住宅密集地にある実質わずか11坪の狭小地。さらにこの土地は異なるルールのエリアをまたいでおり、建物の高さや床面積などの規定が土地の東西で異なるという非常に珍しいケース。それだけでなく、周囲よりも土地が低い「くぼ地」と呼ばれる地形のため、浸水対策も欠かせない。

難条件の数々をクリアしつつ、広いリビング、会話しやすいキッチン、開放的なバルコニー、収納スペース、ゲストルームなど依頼主の希望を実現することができるのか？

テレビディレクター役で剛力彩芽が出演。はじめは武田への密着取材で事務所を訪れたのだが、難条件の狭小地に挑むこがけんの様子に心を動かされていくという役どころ。

スタジオには麻生久美子が初登場。「絶対に出てほしいって言われました」と子供たちが当番組のファンであることを明かす。自らも「建築大好きなので、すごいワクワクして見ていました」と、こがけん達のアイデアの数々に興奮。クイズにも積極的に回答していくが、果たして突破なるか？

「交通事故鑑定人」は夜間の一本道で起こった飛び出し事故が題材。事故にあった男性は駅から家に帰る道中で、横断歩道を渡っている最中に自動車と衝突したとみられる。しかし、自動車側の主張では男性が突然飛び出してきたため急ブレーキをかけたが避けようがなかったという。

現場は見通しの良い直線道路で、歩行者を見落とすことは考えにくい。ほかの証拠や証言がない中、関太（タイムマシーン3号）演じる鑑定人＆佐々木美玲演じる助手が導き出した真相とは？

被害者の母親役で島崎和歌子が出演。スタジオの佐野晶哉（Aぇ! group）が「お芝居が素敵すぎて。いいお母さんでした」と絶賛する熱演ぶりは必見。

大人気「突破交番」は、10月8日（水）よる10時スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」とコラボ。新ドラマのキャラクターが役名そのままで、一足先に「THE突破ファイル」に登場！

佐野勇斗演じる林田大介は闇バイトに巻き込まれた男性として出演。バイト先は針金一本でオートロックを突破する窃盗団で、その一味として悪事に加担するハメに。おなじみの交番メンバーは犯人たちを追い詰めていくが、逃げ場を失った犯人の一人がナイフを取り出し暴走。桜田ひより演じる社長令嬢・八神結以が人質に取られてしまう。絶体絶命の状況を突破した警察ならではの方法とは？