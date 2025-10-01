アドワー株式会社は、全国の写真クラブや写真教室などの団体向けに、参加費無料の写真編集セミナーをオンラインで開催すると発表。9月29日（月）より申込み受付けを開始した。

RAW現像をはじめとした写真編集を学べるセミナー。写真編集ソフト「SILKYPIXシリーズ」を自社で開発するメーカーとしての強みを生かし、「写真編集の楽しさ」や「メーカー直伝による写真編集」を伝えていくという。

初心者からベテランまで、参加者のレベルに合わせて講義内容をアレンジ。普段の写真講座の一環としても取り入れられるとしている。

対象者

全国の写真クラブ・写真教室などの団体

※代表者による申し込み

費用

無料

内容（例）

写真編集って重要？ RAWってなに？ RAWで撮影する方法 RAW現像ってなに？ RAW現像ソフトで出来ること 作品をもっと魅力的にする方法 SILKYPIXの使い方デモンストレーション

※事前にヒアリングして内容を調整

開催方法

オンライン（ZOOM使用）

日時

応相談

所要時間

約1時間から2時間を想定

申し込み方法

フォームから申し込み