SILKYPIXの無料オンライン写真編集セミナーが開講。全国の写真教室向けに
アドワー株式会社は、全国の写真クラブや写真教室などの団体向けに、参加費無料の写真編集セミナーをオンラインで開催すると発表。9月29日（月）より申込み受付けを開始した。
RAW現像をはじめとした写真編集を学べるセミナー。写真編集ソフト「SILKYPIXシリーズ」を自社で開発するメーカーとしての強みを生かし、「写真編集の楽しさ」や「メーカー直伝による写真編集」を伝えていくという。
初心者からベテランまで、参加者のレベルに合わせて講義内容をアレンジ。普段の写真講座の一環としても取り入れられるとしている。
対象者
全国の写真クラブ・写真教室などの団体
※代表者による申し込み
費用
無料
内容（例）写真編集って重要？ RAWってなに？ RAWで撮影する方法 RAW現像ってなに？ RAW現像ソフトで出来ること 作品をもっと魅力的にする方法 SILKYPIXの使い方デモンストレーション
※事前にヒアリングして内容を調整
開催方法
オンライン（ZOOM使用）
日時
応相談
所要時間
約1時間から2時間を想定
申し込み方法
フォームから申し込み