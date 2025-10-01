ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、本拠地ドジャースタジアムでのレッズ戦に出場予定。相手先発は、メジャー8年目のザック・リテル投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。

■リテルとはメジャー初対決

相手先発は、29歳の右腕リテル。2018年にツインズでメジャー昇格を果たすと、21年からジャイアンツ、23年にはレッドソックスとレイズを渡り歩き、今季途中にレッズへ加入。キャリア序盤では救援投手、近年は先発として活躍。今季は2球団で32先発、自身初の二桁10勝8敗、防御率3.81の成績を残した。

主な球種は、スライダーとスプリットとフォーシームの3種で25％前後の割合で投げ分ける。加えて、右打者中心にシンカーとスイーパーも織り交ぜる制球力に長けた技巧派だ。

大谷はリテルとメジャー初対決。第1戦では先頭打者アーチに追加点の一発と本塁打を連発、打線爆発の起点を作った。2試合連続の一打でシリーズ突破なるか。山本由伸投手の快投にも期待したい。

■試合情報

ドジャースvs.レッズ

試合開始：日本時間10月2日（木）10時8分

中継情報：NHKBS1／サブ102ch、MLB.tv、SPOTVNOW