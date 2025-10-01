■ライブ映像作品集『THE FILM 3』

2025年10月1日(水)リリース

完全生産限定盤

品番: XSXL-8〜10

仕様: Blu-ray 2枚組+特製バインダー+ライブ写真集

価格: ￥10,909+税

購入URL: http://yoasobi.lnk.to/20251001_THEFILM3_PKG

〈購入者限定特典情報〉

【特典内容】

特製バインダー用オリジナルインデックス

※下記チェーンごとに絵柄が異なります。

【対象店舗】

●Sony Music Shop

●TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）

●HMV全店（HMV&BOOKS online含む/一部店舗除く）

●TSUTAYA RECORDS（一部店舗・オンライン除く）

●WonderGOO/新星堂(一部店舖除く) および新星堂WonderGOOオンライン

●Amazon.co.jp

●楽天ブックス

●セブンネットショッピング

●YOASOBI 応援店

ご購入はこちら：http://yoasobi.lnk.to/20251001_THEFILM3_PKG

【注意事項】

・特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

・上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

・特典絵柄・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。

・各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

・Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

【楽天配送BOXに関して】

楽天ブックスにてご予約・ご購入いただいた方には、オリジナル・デザイン仕様の“楽天ブックス限定オリジナル配送BOX”に商品を梱包してお届けします。

ご購入はコチラ：https://books.rakuten.co.jp/rb/18303932/

※数量に限りがございます。無くなり次第、終了とさせていただきます。

※伝票の形状・サイズはイメージと異なる場合があります。

※オリジナル配送BOXは、配送伝票やバーコード、テープが直接貼付された形態でのお届けとなります。

また、配送中の汚れ、破損による交換はお断りいたします。

※楽天ブックスオリジナル特典の＜特製バインダー用オリジナルインデックス（楽天ブックスver.）＞も差し上げます。

※数量がなくなり次第終了となりますので予めご了承ください。

※オリジナル配送BOXは1注文につき1箱でのお届けとなります。

〈「YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA」会場限定 『THE FILM 3』予約・購入者特典〉

【会場予約・購入特典】

会場限定オリジナルインデックス

※＜熊本城ホール メインホール＞公演のみ、商品と合わせて特典のお渡しとなります。

【対象商品】

2025年10月1日(水)リリース

YOASOBI ライブ映像作品集『THE FILM 3』

【注意事項】

・会場にてご購入いただいた商品は、その他の店頭特典・施策などは対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

・特典・商品は数に限りがあり、無くなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

・お支払い方法は会場によって異なりますので、各会場の即売所にてご確認ください。

・待機列には、ご購入される方のみお並びください。お連れ様がいらっしゃる場合は、物販エリア外などでお待ち合わせください。

・お知り合いお友達を待たせての待機列への横入りは禁止いたします。複数回ご購入の方は、待機列の最後尾にお並びいただきますようお願いいたします。横入り等の不正は見つけ次第、最後尾にお並びいただきますのでご了承ください。

・事故・混乱防止のため、販売中であっても様々な制限を設けさせていただくことがあります。

・商品に不良があった際は、当日・スタッフまでお声掛けください。

・商品購入後の商品の返品・交換・返金は一切申し受け出来ませんのでご注意ください。

・天候等の理由により、商品未着のため販売ラインナップが変更・販売を中止する場合がございます。また、アイテムにより販売開始時より売り切れの場合があります。販売商品は会場にて、ご確認いただきますようお願い申し上げます。

・転売およびオークション出品など、営利目的での購入はご遠慮ください。そのような事実が発覚した場合、今後のグッズ等の販売及びイベントの参加をお断りさせていただく場合がございます。

これらの注意事項をお守りいただけない方は、グッズなどの購入や会場のご利用をご遠慮いただく場合があります。また、物販そのものが中止となる場合もございます。