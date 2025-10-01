YOASOBI、『THE FILM 3』からロンドン公演「モノトーン」ライブ映像をプレミア公開＋結成6周年記念生配信を本日実施
YOASOBIが、結成6周年を迎える本日2025年10月1日(水)にライブ映像作品集『THE FILM 3』を発売。また楽曲「モノトーン」配信リリース1周年を記念して、本作に収録されているの『YOASOBI LIVE AT OVO ARENA WEMBLEY』のライブ映像を20:00にYouTube公開することも決定した。
『THE FILM 3』に収録される2枚組Blu-rayには、2024年11月に開催されたYOASOBI結成5周年記念の初ドーム公演『YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”』東京ドーム公演に加え、2025年2月開催の『YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 ”超現実｜cho-genjitsu” IN SINGAPORE』、同年6月開催の『YOASOBI LIVE AT OVO ARENA WEMBLEY』 の国内外含む3本のワンマンライブを収録。さらに、『YOASOBI LIVE DOCUMENTARY』と題して、本作に収録されているライブの裏側を収めた、約1年間に及ぶドキュメンタリー映像も収録。166パージに及ぶ各地でのライブ写真やライブ資料を綴じ込んだお馴染みの特製バインダー付きの豪華仕様となっている。
さらに、リリースを記念してライブ衣装展示を東京・愛知・大阪の3店舗にて実施。さらに、本作に収録されるライブを含めた計6本のライブ写真のパネル展示も開催中だ。
さらにYOASOBIが、フジテレビで本日10月1日（水）より放送開始となる、脚本・三谷幸喜、主演・菅田将暉、共演・二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波による新・水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』の主題歌を担当する。そして、書き下ろし楽曲「劇上」を明日10月2日（木）に配信リリース。その原作短編小説として、三谷幸喜が本楽曲のために執筆した私小説『劇場ものがたり』が、本日18:00にFODにて無料公開となった。
主題歌「劇上」は、ドラマ作品と真摯に向き合い、“この世界は舞台であって、人間はみな役者である”というテーマを軸に紡がれた楽曲となる。YOASOBIにとって初の試みとなる、コンポーザーAyaseのボーカル参加も実現している。
■ライブ映像作品集『THE FILM 3』
2025年10月1日(水)リリース
完全生産限定盤
品番: XSXL-8〜10
仕様: Blu-ray 2枚組+特製バインダー+ライブ写真集
価格: ￥10,909+税
購入URL: http://yoasobi.lnk.to/20251001_THEFILM3_PKG
〈購入者限定特典情報〉
【特典内容】
特製バインダー用オリジナルインデックス
※下記チェーンごとに絵柄が異なります。
【対象店舗】
●Sony Music Shop
●TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）
●HMV全店（HMV&BOOKS online含む/一部店舗除く）
●TSUTAYA RECORDS（一部店舗・オンライン除く）
●WonderGOO/新星堂(一部店舖除く) および新星堂WonderGOOオンライン
●Amazon.co.jp
●楽天ブックス
●セブンネットショッピング
●YOASOBI 応援店
ご購入はこちら：http://yoasobi.lnk.to/20251001_THEFILM3_PKG
三谷幸喜『劇場ものがたり』 （YOASOBI「劇上」原作短編小説）
2025年10月1日（水）18:00公開
https://manga.fod.fujitv.co.jp/campaign/theaterstory2025
「劇上」
2025年10月2日(木)配信リリース
作詞・作曲・編曲：Ayase／歌唱：ikura
楽曲Pre-Save URL：https://forms.sonymusicfans.com/campaign/yoasobi-gekijyo/
『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』
≪放送日時≫
10月1日（水）スタート 初回30分拡大（22時〜23時24分）
毎週（水） 22時〜22時54分
≪脚本≫
三谷幸喜
≪主題歌≫
YOASOBI『劇上』［Echoes / Sony Music Entertainment (Japan) Inc.］
≪音楽≫
得田真裕
≪キャスト≫
菅田将暉 二階堂ふみ 神木隆之介 浜辺美波
戸塚純貴 アンミカ 秋元才加 野添義弘 長野里美 富田望生
西村瑞樹（バイきんぐ） 大水洋介（ラバーガール） 小澤雄太 福井 夏
ひょうろく 松田慎也 佳久 創 佐藤大空
野間口 徹 シルビア・グラブ 菊地凛子 ・ 小池栄子
・ 市原隼人 井上 順 坂東彌十郎 小林 薫 他
≪プロデュース≫
金城綾香、野田悠介
≪制作プロデュース≫
古郡真也
≪演出≫
西浦正記
≪制作著作≫
フジテレビ
YouTube配信番組『“YOASOBI 結成6周年記念”YouTube生配信トークイベント』
日時：10月1日（水）21:00〜21:50（予定）
YouTubeチャンネル： @Ayase_YOASOBI
https://www.youtube.com/@Ayase_YOASOBI