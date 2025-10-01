OverToneが、12月のグループ解散を前にラストシングル「手紙」の配信をスタートさせた。

本作はメンバーそれぞれが8年間の想いを歌詞に込めたメッセージソング。重なり合うコーラスには、“ありがとう”と“ごめんね”の気持が込められ、OverToneからファンへのラストレターとなっている。

配信にあわせ、メンバーのアマノが初めて監督を務めた同曲のミュージックビデオも公開。胸に響く表情で歌う各メンバーのパートに過去のライブ映像やビジュアルが重ねられ、OverToneとファンが共に歩んできた8年間の軌跡を感じられる万感の想いが詰まった映像作品となっている。

そして地元・大阪にて、ラストワンマンライブ＜グランドファイナル 「OverTone Last Live〜倍恩〜」＞の開催も決定。12月6日(土)大阪・梅田CLUB QUATTROで行われるこのライブをもって、OverToneはグループとしての活動を終了する。

◆ ◆ ◆

■メンバーコメント：アマノ（「手紙」MVについて）

OverToneの楽曲では初めての監督作品で、緊張しながらも構成を考えましたが、メンバーの“いい表情”は分かっているつもりなので、そのあたりも楽しんでもらえたら嬉しいです。

「手紙」は、これまで応援してくださったファンのみなさんへの感謝を込めた曲です。このMVも、一緒に歩んできた歴史を感じてもらえる作品になったと思います。最後の曲のMVということで少しエモーショナルな部分もありますが、その中にOverToneらしい“どこか笑顔になれる空気感”も込めました。ぜひ観てください！

■メンバーコメント：八上和希（ラストライブについて）

12月6日に僕たちOverToneのラストライブがあります。

この日は「解散」という言葉に縛られず、いつも通り全力で楽しいライブを届けたいと思っています。

笑いも涙もあり、来てくれたみんなが幸せな気持ちで帰れるような空間を作りたいです。

そして、8年間支えてくれた全ての人への感謝を込めて、死ぬ気で歌います。

泣いても笑っても、この日が最後です。

だからこそ、僕たちの最後のメッセージをぜひ受け取りに来てください。

◆ ◆ ◆

◾️ライブ・イベント情報 2025年

・10月17日（金）＜Run up vol.3＞大阪・ESAKA MUSE

・10月24日（金）＜Beautiful is Life 13＞京都・MOJO

◾️＜OverTone Last Live Tour 〜8年間ありがとうございました〜＞ 2025年

・11月2日（日）愛知公演 @名古屋 SPADE BOX

・11月16日（日）大阪公演 @ESAKA MUSE

・11月22日（土）東京公演 @原宿 RUIDO

https://overtone0906.com/contents/977362

■＜グランドファイナル 「OverTone Last Live〜倍恩〜」＞ 2025年

・12/6（土）＠大阪・梅田 CLUB QUATTRO

https://overtone0906.com/contents/985691