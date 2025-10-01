総合格闘家の青木真也が9月30日に公開された、プロボクシング元日本スーパーライト級王者の細川バレンタインのYouTubeチャンネルに出演。28日に名古屋市・IGアリーナで開催された「RIZIN.51」のフェザー級タイトルマッチにて、わずか33秒で王座防衛を果たした現王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）の次期挑戦者について自身の見解を語った。



■「今は誰がやっても難しい気がする」

■最大の武器は“圧力”、久保優太との再戦は？青木節炸裂

まず、挑戦に名乗りをあげている朝倉未来については「論外」とバッサリ。「対面した時にシェイドゥラエフの圧力に崩されちゃうと思う」と予想した。また、以前の動画で「もし一発あるとしたら平本」と名前をあげていた平本蓮に関しても「キックボクシングルールだったら勝てる可能性はある。でも正直、すごく低い可能性を話してるのであって……今は誰がやっても難しい気がする」と可能性はかなり低いと強調。元フェザー級王者のヴガール・ケラモフ（アゼルバイジャン）については「一番相性悪い」とし「組み力やクリンチで負けるし、打撃でも負けるし、圧力で負けると思います」と厳しい評価を下している。青木が現王者を総合力で評価する一方、細川がシェイドゥラエフの打撃を「強いけど、ちょっと荒削り」と評価。これに対して、青木は持論を展開。「（勝ち負けは）極論、技術じゃなく圧力。個体がぶつかったときに圧力で押されて負けるのが格闘技。リング上では理屈じゃなく圧力。なんで圧力がかかるのか。打撃戦の裏には、組み技戦を含んでいる（から）」と組みの強さがいかに大切かを語った。また、シェイドゥラエフがライト級に階級を上げて、5回連続1Rフィニッシュで王座防衛中の絶対王者ホベルト・サトシ・ソウザと対戦する場合は「（元々の）階級が違うからサトシ有利」と予想。RIZINで唯一2ラウンドまで持ち堪えた久保優太については「（期待感は）まったくない。試合内容と年齢を考えてよ。ワインサイドでやられてるのが1分か、7分かの違い。攻防のある1分と、やられ続けてただただ伸びた7分じゃ別に差がない」とし、Xの投稿などで話題を呼んだ久保に対しても青木は辛辣だった。24歳の現王者シェイドゥラエフは昨年6月の武田光司戦でRIZINデビュー。プロ戦績15戦15勝（6KO、9SUB）全フィニッシュで、決定率は100%を誇り、15試合中、1R決着が9戦、2R決着が6戦と驚異的な強さを発揮している。次戦は大晦日でのタイトル戦が予定されているが、対戦相手は誰に決まるのか。また、青木の想像を超えるファイターが現れ番狂わせの可能性はあるか。今後もフェザー級のトップ戦線に要注目だ。



