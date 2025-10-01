MAN WITH A MISSION、サプライズ新曲「Against the Kings and Gods」MV公開
MAN WITH A MISSIONが新曲「Against the Kings and Gods」のミュージックビデオを公開した。
「Against the Kings and Gods」は、、8月29日（焼肉の日）に初のサプライズリリースとして発表された楽曲。作詞・作曲はJean-Ken Johnnyが担当し、全編英語詞で歌われたダークで荘厳なナンバーだ。
ミュージックビデオを手掛けたのは、MAN WITH A MISSIONの「Merry-Go-Round」を手掛けた映像作家の遠藤研介氏。これまでにHYDE「BELIEVING IN MYSELF」や04 Limited Sazabys「Montage」、シャイトープ「Burn!!」などのミュージックビデオも担当してきた気鋭のクリエイターだ。イラストを手掛けたのはMAN WITH A MISSIONの「yoake」や「evergreen」のMVグラフィックも担当したイラストレーター・グラフィックデザイナーのDaisuke Yamamoto氏。物語のように紡がれた歌詞の世界を、イラストとともに一層深く描き出した映像に仕上がっている。
なお、MAN WITH A MISSIONは、現地時間10月2日のロンドンを皮切りに13公演にわたる＜MAN WITH A MISSION‘HOWLING ACROSS THE WORLD’UK/EU TOUR 2025＞をスタートさせる。
◾️新曲「Against the Kings and Gods」
2025年8月29日（金）配信リリース
◾️＜MAN WITH A MISSION‘HOWLING ACROSS THE WORLD’UK/EU TOUR 2025＞
2025年
10月02日（木）UK London @ O2 Shepherd’s Bush Empire
10月03日（金）UK Manchester @ O2 Ritz
10月05日（日）UK Birmingham @ XOYO
10月08日（水）Germany Berlin @ Metropol
10月10日（金）The Netherlands Eindhoven @ Effenaar
10月11日（土）France Paris @ Salle Pleyel
10月14日（火）Germany Frankfurt @ Batschkapp
10月15日（水）France Lyon @ Le Transbordeur
10月17日（金）Germany Cologne @ E-Werk
10月18日（土）Germany Hamburg @ Markthalle
10月21日（火）Czech Republic Prague @ Lucerna Music Bar
10月23日（木）Germany Munich @ Backstage Werk
10月24日（金）Austria Vienna @ Simm City
チケット販売：http://lnk.to/MWAM-HATW2025
◾️＜MAN WITH A MISSION‘HOWLING ACROSS THE WORLD 2025’ASIA TOUR＞
2025年
11月14日（金）広州（会場後日発表）
11月16日（日）上海（会場後日発表）
11月18日（火）ソウル：Yes24 Hall
12月 7日（日）台北：Legacy Tera
12月 9日（火）シンガポール：Capitol Theatre
12月12日（金）クアラルンプール：Zepp Kuala Lumpur
12月14日（日）バンコク：MCC HALL, The Mall Lifestore Bangkae
チケット販売：https://mwam.lnk.to/hatw_asia
