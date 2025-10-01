＜俺と、友だち＞

2025年10月8日(水)下北沢SHELTER

宮本浩次、キタダ マキ、冨永義之

開場 19:15 / 開演 20:00

お問い合わせ：ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/

TICKET

\9,900（税込）

※オールスタンディング

※入場時別途ドリンク代必要

※3歳以上有料・3歳未満入場不可

※会場内に、収録・撮影カメラが入る場合があります。ご来場のお客さまが映り込む可能性もございます。

あらかじめご了承ください。

※本公演は「チケット不正転売禁止法」の対象になります。

【宮本浩次オフィシャルファンクラブ「H.M.」会員限定】

こちらの公演のチケットは、10月1日(水)0:00（9月30日(火)24:00）時点で宮本浩次オフィシャルファンクラブ「H.M.」会員の方のみお申し込みいただけます。

宮本浩次オフィシャルファンクラブ「H.M.」会員の方を対象としたチケット抽選受付を実施いたします。

（受付期間：10月1日(水)18:00〜10月2日(木)23:59）

※10月1日(水)0:00時点で会員の方が対象です。（2025年9月30日(火)23:59までに入会お支払い手続きを完了された方。10月1日(水)0:00以降にお支払い手続きを行われた方は対象外です。）

※チケット抽選受付に関する詳細は、「H.M.」会員限定サイトをご確認ください。

「H.M」会員限定サイト https://fc.miyamotohiroji.com/.