SKY-HI¤ÈSTARGLOW¤¬¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡ÖAt The Last¡×ÈäÏª
SKY-HI¤ÈSTARGLOW¤¬¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢STARGLOW¤¬ÃÂÀ¸¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡ÖAt The Last¡×¡£
Ì´¤¬åºÎï»ö¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¸½Âå¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤ÎåºÎï»ö¤ò¤¢¤¨¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¿®¤¸¤ë¤³¤È¤ÎÂº¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÌ´¤ò¸«¤ë°ÎÂç¤µ¤ä³ð¤¨Â³¤±¤ë¤½¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Î¤»¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¥é¥Ã¥×¤È¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê²Î¤Ç¸ÝÉñ¤¹¤ë¡¢º²¤òÍÉ¤é¤¹µÕÅ¾¤Î¥¢¥ó¥»¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÆü22»þ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿STARGLOW¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢SKY-HI¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç°ìÈ¯»£¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◼︎SKY-HI ¥³¥á¥ó¥È
¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ï5Ç¯Á°¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤ÑÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ´¶¤¸¤ë²¿¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢ºòÆü(¼ýÏ¿Á°Æü)¤âSTARGLOW¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºòÆü¤Èº£Æü¤Ç¤â¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î½Ö´Ö½Ö´Ö¤ò¡¢ÆóÅÙ¤ÈÌá¤é¤Ê¤¤°ì½Ö¤ò¡¢º£°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖAt The Last¡×
È¯ÇäÆü : 2025Ç¯6·î27Æü(¶â)
Streaming & Download : https://sky-hi.lnk.to/AtTheLast
Music Video : https://youtu.be/bULsva1ctEo
¢¡YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×