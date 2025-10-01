9月30日、お昼のバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）で、「格闘家の先輩後輩夫婦のリアルな夫婦生活を徹底解剖SP」が放送された。結婚19年めの魔裟斗・矢沢心夫婦と、新婚の武尊・川口葵夫婦がゲストに登場。トークを繰り広げたが、そのなかで魔裟斗の発言が物議を醸している。

「魔裟斗さん夫婦は、2007年に結婚を発表。2012年に長女、2014年に次女、さらに2019年に長男が誕生。3人の子供がいますが、いまでもラブラブなおしどり夫婦として知られています。

一方、武尊さん夫婦は、2025年7月に結婚を発表したばかりの新婚。ハワイでの挙式の様子を公開するなどして、両夫婦とも夫婦関係についてのトークで盛り上がりました」（テレビ局関係者）

番組冒頭の「ぽいぽいトーク」では、「格闘家の妻は大変っぽい」というテーマが繰り広げられた。そこで矢沢は、魔裟斗が現役だったころの苦労を赤裸々に明かした。

「矢沢さんが『食事の管理が大変だった』と振り返ると、魔裟斗さんは『食事の “タイミング” が大事』と割って入りました。『ジムから家に帰った瞬間に食べられないとダメ。それが熱々じゃなきゃダメ』と持論を展開。それに対して矢沢さんは、帰ってくるタイミングを知るため、玄関に耳をすませていたことを明かしたのです」（前出・テレビ局関係者）

現在は、魔裟斗が矢沢のパーソナルトレーナーとなり、3年ほどトレーニングを続けていることが明かされた。このことについて魔裟斗は「きれいでいてくれないと俺がかわいそう」などと発言した。

しかし、この発言に視聴者は唖然。X上では嫌悪感を抱く声が寄せられた。《魔裟斗にドン引き》《何言ってんの》《私には無理、一召使いやない、モラハラやぁ》など、“俺様発言” の多い魔裟斗に驚いたようだ。

「魔裟斗さんは、あくまでもギラギラしていたのは現役時代の話で、いまは丸くなったとも明かしていました。しかし、矢沢さんの体型に対しても自分本位な発言があったため、時代錯誤に映ってしまったようです。

スタジオは笑いに包まれていましたが、魔裟斗さん夫婦の後ろに座っていた武尊さん夫婦は苦笑いしているようにも見えましたね。

ただ、魔裟斗さんのキャラクターとして、あまりにデレデレしたところを見せるわけにもいかないでしょうから、今回の “俺様” エピソードも、オーバーに表現した可能性はあるでしょうね。

いずれにせよ、そんな魔裟斗さんを受け入れ、19年連れそってきた矢沢さんに尊敬の眼差しが集まったに違いありません」（同）

世界チャンピオンのこだわりは、なかなか理解しがたいものだったようだ。