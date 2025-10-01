TRIXのニューアルバム『CHANCE』の収録内容とジャケット写真が公開となった。

約1年3か月ぶりとなるニューアルバム『CHANCE』には、すべて書き下ろしによる全9曲が収録。公開されたジャケット写真は、1曲目に収録される「ARISTOTELES」にちなんで古代ギリシャの哲学者、アリストテレスの胸像がモチーフになっている。

そして今作には前作『BUILD-UP』に引き続き、ゲストプレイヤーとして小野塚晃（キーボード）が参加することも明らかになった。小野塚も他のメンバー同様1曲を書き下ろしており、TRIXに新鮮な息吹をもたらしてくれるに違いない。

また、タワーレコードにて抽選会＆ダブル特典チャンス施策が開催されることが決定。最新アルバム『CHANCE』を購入した人を対象に、「メンバー直筆サイン入りポスターカレンダー」が当たる応募抽選キャンペーンに参加できるほか、最新アルバム『CHANCE』の購入者に先着でメーカー特典のジャケットデザインステッカーに加え、タワーレコード・オリジナル特典の「ポスターカレンダー」のダブル特典をプレゼントする施策となっている。

アルバム発売に先立ち、11月27日に東京・Club Mixaにて一夜限りのPre-Release Liveが開催されることも決定している。『CHANCE』収録の新曲が初披露となり、発売前に“生演奏”で聞くことができる、ファンにとってもエキサイティングなスペシャルライブになるはずだ。ライブチケットは現在発売中。

『CHANCE』

発売日：2025年12月10日（水）

品番：KICJ-879

価格：\3,500（税込） 収録内容

1.ARISTOTELES（作曲：熊谷徳明）

2.CHANCE（作曲：熊谷徳明）

3.TREASURE OF THE HEART（作曲：熊谷徳明）

4.O・TA・MO・I（作曲：熊谷徳明）

5.WILD CARD（作曲：佐々木秀尚）

6.KICK ME（作曲：熊谷徳明）

7.KARMA（作曲：小野塚 晃）

8.LUCKY BANGS（作曲：須藤 満）

9.TRUST（作曲：熊谷徳明） 【購入者特典】

メーカー特典：ジャケットデザインステッカー

※対象店舗は後日発表

タワーレコードオリジナル特典：ポスターカレンダー

※タワーレコード全店、および、タワーレコード オンラインのみ 【抽選会＆ダブル特典チャンス施策】

抽選応募期間：2025年12月9日（火）〜 12月31日（水）23：59

ダブル特典チャンス期間：2025年12月9日（火）〜 特典が無くなり次第終了

対象店舗：タワーレコード全店、および、タワーレコード オンライン 詳細はこちら：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16522/