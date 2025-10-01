万博に“一人で行った”タレント→素敵な思い出 駒澤清華の報告に反響「いい話」「ご本人に届きますように」
タレントの駒澤清華（28）が、10月1日までに自身のXを更新し、大阪・関西万博を訪れたことを報告した。
【写真】「お互い名前も知らない」…万博に“一人で行った”結果、素敵な思い出
「今日万博一人で行ったんだけど、カナダ館並んでて後ろの女の子も一人だったから話しかけたら兵庫の子でとってもノリ良くて一緒にカナダ回ることに」と明かし、「お互い名前も知らないのに最後『良かったら一緒に写真撮りましょ』って言ってくれて素敵な思い出になりました」と報告。「届かないだろうけどありがとう」と感謝を伝えた。
さまざまな人が集う万博ならではのエピソード。ファンからは「万博交流いいですね」「いい話」「SNSの奇跡が起きてこの投稿がご本人に届きますように」など、反響が寄せられている。
駒澤は北海道出身で、サンミュージックプロダクションに所属し、STVラジオ『まるごと！エンタメ〜ション』などに出演する。
【写真】「お互い名前も知らない」…万博に“一人で行った”結果、素敵な思い出
「今日万博一人で行ったんだけど、カナダ館並んでて後ろの女の子も一人だったから話しかけたら兵庫の子でとってもノリ良くて一緒にカナダ回ることに」と明かし、「お互い名前も知らないのに最後『良かったら一緒に写真撮りましょ』って言ってくれて素敵な思い出になりました」と報告。「届かないだろうけどありがとう」と感謝を伝えた。
さまざまな人が集う万博ならではのエピソード。ファンからは「万博交流いいですね」「いい話」「SNSの奇跡が起きてこの投稿がご本人に届きますように」など、反響が寄せられている。
駒澤は北海道出身で、サンミュージックプロダクションに所属し、STVラジオ『まるごと！エンタメ〜ション』などに出演する。