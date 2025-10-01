《今となっては優しくも厳しくも全てが入っているコンサートだったと思います》

9月29日、歌手の華原朋美が、Instagramでデビュー30周年を記念したライブの写真を投稿した。ライブを完走した心境をつづったが、本人の“激やせ姿”が注目されている。

1995年に歌手デビューした華原は、2025年でデビュー30周年を迎えた。長年、応援してきたファンに向けて、壮大なイベントを開催した。

「2024年11月から2025年6月まで、全国19都市を回るツアー、9月9日には30周年を記念したスペシャルライブをおこないました。Instagarmでは、1年にわたるステージでの写真や、公演後にファンと交流する動画を投稿し、感謝の思いを語っています」（スポーツ紙記者）

ライブ前の緊張感ある様子も投稿し、ファンからも好評だ。一方で、最近の華原について、Xでは

《華原朋美さん、めっちゃ痩せたな》

《華原朋美どうやってあんなに綺麗に痩せたの!?やっぱり根性すごいね》

《華原朋美痩せたね51歳でこんな可愛い》

など、“激やせ”ぶりに驚く声があがっている。

「華原さんは2019年、一般男性と未婚のまま長男を出産しましたが、その影響もあってか、ふっくらした姿になっていました。しかし2023年には、体重を79kgから約50kgまで減量し、30kgのダイエットに成功したことをSNSで明かしていました。それから2年が経っても、細身のスタイルを維持しており、多くの人が、彼女のプロ根性を感じました」（芸能記者）

華原は『I BELIEVE』や『I’m proud』などミリオンヒットを記録し、1990年代を席巻した。その後も精力的に音楽活動を続けてきたが、近年は波乱に見舞われた。

「2020年9月、所属事務所とレコード会社との契約を解除したことが発表され、個人事務所を設立し、フリーで活動していました。2021年に芸能事務所『伝元』に移籍したものの、2022年に同社を離れ、再び個人事務所で活動するようになったのです。子育てをしながら、事務所を転々とし、落ち着かない時期もあったと思われます」（同前）

2021年には、「伝元」の社長兼専属マネージャーの男性と結婚。公私ともに華原を支えるパートナーになると見られたが……。

「2022年の『文春オンライン』で、華原さんの夫が過去に結婚歴があり、子どももいたものの、彼女に伝えないまま結婚したと報じられました。また、ギャラの支払いをめぐって、2人の間にすれ違いが生じていたとされ、結局、その年に離婚を発表したのです。苦難に見舞われるなか、デビュー30周年を迎えたとあって、華原さんも特別な思いがあったことでしょう」（同前）

冒頭のInstagramで、華原は《苦労して喜びを得る事に私は改めて大賛成だと思います》と、ライブへの心境をつづっている。波乱を乗り越え、今後はどんな道を目指すのか。