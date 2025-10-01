ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿AKB48¡¦À®ÅÄ¹áÉ±Æà¡¢10¡¦22¤è¤êºÆ³«¤Ø¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡AKB48¤Ï10·î1Æü¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦À®ÅÄ¹áÉ±Æà¤Î³èÆ°ºÆ³«¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û7·îËö¤Ë¤Ï¸ø±é½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿À®ÅÄ¹áÉ±Æà
¡¡È¯É½¤Ç¡Ö8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿À®ÅÄ¹áÉ±Æà¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£À®ÅÄËÜ¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡À®ÅÄ¤Ï¡Ö10·î22Æü¤è¤ê³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¿AKB48¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Àº°ìÇÕ³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡À®ÅÄ¤Ïº£Ç¯8·î8Æü¡¢¡ÖÂÎÄ´ÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ËÜÆü¤è¤ê³èÆ°¤ò¤ªµÙ¤ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼Õºá¡£¡Ö¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë²óÉü¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³èÆ°ºÆ³«¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2004Ç¯3·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦AKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£°¦¾Î¤Ï¡È¤³¤Ò¡É¡£
