橋本志穂、83歳の父親の死去を報告「めちゃくちゃ根性ある女に育ちました！お父さんの子に生まれてよかった」
タレントの橋本志穂（57）が1日、自身のインスタグラムを更新。最愛の父が83歳で亡くなったことを報告した。
【写真あり】涙なしに見られない…橋本志穂、父親との思い出をまとめた写真スライド
橋本は「愛する父が永眠いたしました」と書き出し「きっと母は『まだ来るな〜』って言ってると思う。まだ83歳じゃない？私のゴルフ仲間、もっとお歳を召されて元気な方がたくさんいらっしゃるのにー」と報告。
「まだまだたくさん、思い出を作っていたかったけど9月の初めに、病院を見舞った時にはもしかしてこれが最後かな？そんな気持ちがよぎりました」と正直な気持ちを吐露した。
「とても厳しくて、寝坊して試合に遅れそうになった時も競技場まで送って欲しいと懇願したけど寝坊する奴が悪いんじゃと送ってくれなかったり〜」と思い出を振り返り、「ほんとに厳格で厳しい父でしたが私は、スパルタに育ててもらってめちゃくちゃ根性ある女に育ちました！お父さんの子に生まれてよかった」と感謝。「またいつの日か、会いましょう」と約束し、「ここ数ヶ月は、辛かったね！お疲れ様でした」と、闘病した父をねぎらった。
そして最後に「干隈クラブの皆さん会いに行ってください」「土曜に母と同じあおやぎで通夜 日曜に葬儀です」と伝えた。
【写真あり】涙なしに見られない…橋本志穂、父親との思い出をまとめた写真スライド
橋本は「愛する父が永眠いたしました」と書き出し「きっと母は『まだ来るな〜』って言ってると思う。まだ83歳じゃない？私のゴルフ仲間、もっとお歳を召されて元気な方がたくさんいらっしゃるのにー」と報告。
「まだまだたくさん、思い出を作っていたかったけど9月の初めに、病院を見舞った時にはもしかしてこれが最後かな？そんな気持ちがよぎりました」と正直な気持ちを吐露した。
そして最後に「干隈クラブの皆さん会いに行ってください」「土曜に母と同じあおやぎで通夜 日曜に葬儀です」と伝えた。