元NMB48のメンバーで女優、YouTuberの太田夢莉（25）が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。所属していたえりオフィスからの退所を報告した。

「いつも応援してくださる皆様へ」と記し、「この度、所属事務所の有限会社えりオフィスを退所いたしました」と明かした。

「これまで以上に様々なことに挑戦し、より一層精進してまいりますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします」とつづった。

2012年2月、NMB48の3期研究生として活動開始。同年10月に正規メンバーに昇格。2015年、11thシングル「Don't look back!」で初の選抜入り。16年開催の「AKB48 45thシングル 選抜総選挙」で52位となり、フューチャーガールズ。同年大みそかの第67回NHK紅白歌合戦で行われた「AKB48夢の紅白選抜」で28位にランクイン。2017年総選挙では27位、18年総選挙では23位となった。19年11月でグループを卒業した。

22年末でShowtitleを退所。翌23年9月から、業務提携していたえりオフィスへの所属を発表していた。