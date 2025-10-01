全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、山形・上山市のワイナリー『タケダワイナリー』です。

東北の涼しい気候と澄んだ空気が育んだ銘醸ワイン

山形県上山（かみのやま）市はブドウの里。この地で1920年に開園した『タケダワイナリー』は、いち早くヨーロッパ品種に取り組むなど、日本ワインの歴史に名を残す名門だ。

『タケダワイナリー』左から「ドメイヌ・タケダ ブラッククイーン古木」4950円、「タケダワイナリー ブラン」1980円、発泡の「タケダワイナリー サン・スフル白2024」2640円

見学ツアーはショップの隣にある畑からスタートする。ちょうど醸造所を見下ろす山側のブドウ畑から気持ちの良い風が吹いていた。減農薬、除草剤や化学肥料は使わないという畑は下草に覆われている。

『タケダワイナリー』自社畑は東京ドーム2.5個分。南向きの斜面はブドウ栽培に最適だ

「自然のサイクルを生かして栽培しています」という解説通り、確かに小さな生き物が多く、生命力に満ちている。ここではブドウの木の仕立て方の違いや、育てている品種などを説明してくれた。

代々ワインを手がけて5代目

次は収穫したブドウを集める作業場へ。この時期は稼働していなかったが、ここでワイン造りの工程の説明がある。8月には一番早いデラウエアの収穫が始まるというから、収穫時期に来れば、より臨場感がありそうだ。この後はワイン造りの工程に沿って、地下カーヴから瓶詰作業場までぐるりと敷地内を一周した。

『タケダワイナリー』2024年機械を刷新したというピカピカの瓶詰作業場

ワイナリーの作業は季節で変わるので、見学内容もそれぞれ違う。シーズンオフの土曜日は、醸造や栽培のスタッフがガイドを担当し、ワイン造りの深い話が様々に飛び出すというからそちらも捨てがたい。

『タケダワイナリー』地下のカーヴは夏でも天然で平均気温15℃と涼しい

ツアーの後は無料テイスティングを味わって表に出た。仰ぎ見る蔵王は美しく、今飲んだワインは、こういう場所で生まれ育ったのか。そう思うと、いっそうここのワインを好きになった。

『タケダワイナリー』代表取締役社長 兼 栽培醸造責任者 岸平典子さん

代表取締役社長・栽培醸造責任者：岸平典子さん「代々ワインを手がけて私で5代目になります。土造りから始め、良いブドウを育てることを基本に、開園以来ずっと自社畑と山形県産のブドウにこだわり、この地に根差したワインを造っています」

［施設名］『タケダワイナリー』

［住所］山形県上山市四ツ谷2-6-1

［電話］023‐672-0040

［営業時間］10時〜12時、13時〜17時

［休日］4月1日〜11月30日は日、12月1日〜3月31日は土・日・祝、8月13日〜16日、12月29日〜1月4日

［交通］JR奥羽本線かみのやま温泉駅からタクシー利用で約5分

・ワイナリーガイドツアー／約30分コース（試飲あり）、受付10時〜11時半、13時〜16時半、無料※予約1名より、空いていれば当日受付可。詳細はhpを参照。

［HP］https://takeda-wine.co.jp/

※画像ギャラリーでは、東京ドーム2.5個分の見晴らしの良いブドウ畑の画像がご覧いただけます。

撮影／西崎進也、取材／岡本ジュン

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

