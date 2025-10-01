元フジアナ・渡邊渚「身体が重くて起き上がれず、何もできない日もあるけれど」 近況を明かす
元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が1日までにインスタグラムを更新。近況について明かした。
【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（12枚）
2023年7月に体調不良で入院し、2024年8月にフジテレビを退社した渡邊。同年10月からタレントとしての活動を再開し、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を公表した。
今年1月29日にはフォトエッセイ『透明を満たす』（講談社）を発売。6月25日には自身初の写真集『水平線』（集英社）を、今月1日にはその完全未公開カットで制作したデジタル写真集『Re：水平線』（集英社）を発売しており、抜群のスタイルにも注目が集まっている。
今回の投稿では「久々にボトルシップを作りました」と報告。続けて、「指の震えや力の入れづらい症状があったので、2年ぐらいボトルシップ製作は控えていたのですが（ノコギリや小刀で怪我したり変な気を起こさないためにも）、やっと挑戦できました...!! 少しずつ感覚を取り戻せて、ちゃんと完成させられました」と笑顔。
さらに「身体が重くて起き上がれず、何もできない日もあるけれど、できたことや取り戻せた感覚を大切にしていきたいと思います」と前向きなコメントを残し、ファンからは多数の「いいね！」が集まった。
引用：「渡邊渚」インスタグラム（@watanabenagisa_）
