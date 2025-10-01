浜崎あゆみ46歳、タンクトップで魅力全開 美スタイルに衝撃
歌手・浜崎あゆみが、1日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ近影を公開し、ファンを喜ばせた。
アジアツアー『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.II-』を開催中の浜崎。今回の投稿では「今日は早朝から9時間ノー休憩、全員のキャパが限界1ミクロン手前まできてました…が、そんな時こそ爆発的なチームワークを発揮するのが一座なんだよなぁ。頭が下がります」と、リハーサルの様子を投稿。タイトなタンクトップ姿で、真剣な表情を見せた。ファンからは多数の「いいね！」が贈られている。
引用：「浜崎あゆみ」インスタグラム（@a.you）
