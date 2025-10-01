ほしのあき48歳、夫・三浦皇成と幸せあふれる笑顔 G1初制覇で「みんなにお祝いしてもらえて幸せだね〜」
タレント・ほしのあきが、1日までにインスタグラムのストーリーズを更新。夫・三浦皇成との姿を披露した。
【写真】ほしのあき48歳、夫・三浦皇成と2ショット 「スタイル抜群」水着姿も（11枚）
今回の投稿では、9月28日に中山競馬場で行われたスプリンターズステークスでG1初勝利を達成した三浦を祝福。「みんなにお祝いしてもらえて幸せだね〜」とケーキのショットや、「お花ありがとうございました」と夫婦ショットを公開した。
2011年9月に結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。SNSでは連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっている。
引用：「ほしのあき」インスタグラム（@akihoshino_official）
