柴咲コウ、手作り弁当披露「栄養バランス良い」「彩りが綺麗」
【モデルプレス＝2025/10/01】女優の柴咲コウが1日、自身のInstagramストーリーズを更新。彩り豊かな手作り弁当を公開した。
【写真】柴咲コウ、手作り弁当披露
柴咲は「お弁当持ってどこゆくの？」「ブロッコリー入れるの忘れた」とコメントし、卵焼きやソーセージ、野菜などがバランス良く詰められた手作り弁当を披露した。
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗」「愛情たっぷり」「栄養バランス良い」「素敵」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
