¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛLead¡¢¸¶ÅÀ²óµ¢¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØREPRISE¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ö¤¤¤Þ¤ÎÅù¿ÈÂç¤Ï¤³¤ì¡×
Lead¤¬¸¶ÅÀ²óµ¢¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Åö»þ¤Î³Ú¶Ê¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸½ºß¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿³Ú¶Ê6¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØREPRISE¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
10·î¤«¤éÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¡ãLead¡¡Upturn 2025¡ÁLIFE ON DA BEAT¡Á¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£9·î4Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤«¤éÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¸½ºß¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸Å²°·ÉÂ¿¤Ï³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Lead¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Ã«Æâ¿Ìé¡¢¸°ËÜµ±¤Ï¤¹¤°¤Ë2¿Í¤ÇLead¤Î³èÆ°Â³¹Ô¤ò·è¤á¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤Ï»£¤ê²¼¤í¤·¤Î¼Ì¿¿¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â2¿Í¤Ç¼Â»Ü¡£ºÇ¿·ºî¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯·ÉÂ¿¤ÎÏÃ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ëÈà¤é¡£¤Ê¤¼Èà¤é¤Ï2¿Í¤Ç¤âLead¤Î³èÆ°¤òÂ³¹Ô¤¹¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÈà¤é¤Î·ÉÂ¿¤Ë¸þ¤±¤¿Ç®¤¤ÁÛ¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò»×¤¤¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼èºà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
◾︎Åö»þÄ°¤¤¤Æ¤¿²»³Ú¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¹Ê¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÂç¤¤¯°ã¤Ã¤Æ¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿
¨¡¨¡2¿Í¤Ç¤Î»£±Æ¡¢2¿Í¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
Ã«Æâ¿Ìé¡§ËÍ¤é¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤Þ¤º¡¢¿·ºî¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡È¸¶ÅÀ²óµ¢¡É¤È¤¤¤â¤Î¤ò·Ç¤²¤¿ÍýÍ³¤«¤é¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¸°ËÜµ±¡§¥é¥¤¥Ö¤Î´ë²è¤Î¤Û¤¦¤¬Àè¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡È¡ÁLIFE ON DA BEAT¡Á¡É¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ÏËÍ¤é¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡£
Ã«Æâ¡§Àè¤Ë¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ò¤³¤¦¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤é¥é¥¤¥Ö¤ÈÏ¢Æ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¿·µì¤ò¶ËÃ¼¤Ë¸«¤»¤è¤¦¤È¡£1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÈºÇ¿·ºî¤ò¸«¤»¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ë½Ð¤¹ËÜºîÉÊ¤ò¡¢¸¶ÅÀ²óµ¢¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò·Ç¤²¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¸°ËÜ¡§¸µ¡¹µîÇ¯¤°¤é¤¤¤«¤é²¹¤á¤Æ¤¤¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï½Ð¤·ÀË¤·¤ß¤»¤º¤ä¤í¤¦¤È¡£
¨¡¨¡¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¼þÇ¯¤È¤«¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤±¤Æ¤ä¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¸°ËÜ¡§25¼þÇ¯¤È¤«¡¢¥¥ê¤Î¤¤¤¤¼þÇ¯¤Î¤È¤¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¤¤¤Þ¤ä¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤³¤ì¤¬¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥Û¥Ã¥×¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤·¡£¤¤¤Þ¤Î»þÂå´¶¤â¡¢¤Á¤ç¤¦¤É1¼þ²ó¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Î¸å²¡¤·¤â¤¦¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤«¤é¤ä¤í¤¦¤¼¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡2002Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤ÎY2K¥Ö¡¼¥à¤È¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Ï¥Þ¤ëÌõ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¶õµ¤´¶¤¬¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡£
Ã«Æâ¡§¤½¤¦¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿º¢¡¢Ãæ2¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤Îº¢¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤«¤ò¡¢¤¤¤Þ¤ÎËÍ¤é¤¬¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¡£
Ã«Æâ¡§¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î¡ØREPRISE¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥¢¡¼¼Ì¤ÎÇØ·Ê¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÏÅö»þ¤Î¤â¤Î¡©
Ã«Æâ¡§¤Ç¤Ã¤«¤¤¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¤«CD¥¦¥©¡¼¥¯¥Þ¥ó¤È¤«¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¸°ËÜ¡§¤Ç¤¤ë¤À¤±Åö»þ¤òºÆ¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Ã«Æâ¡§¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥°¥Ã¥º¤ä¥Ý¥¹¥¿¡¼¤âÅö»þ¤Î¤â¤Î¤ò½¸¤á¤Æ¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï·ÉÂ¿¤Î»äÊª¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¸°ËÜ¡§ÀÎ¤Î¥°¥Ã¥º¤È¤«¼Â²È¤«¤éÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬ÂçÀÚ¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤ä¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î»äÊª¤âº®¤¶¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦·ÁÂÖ¤Ïºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¸°ËÜ¡§º£²ó¤Ï6¶ÊÁ´Éô¤¬¿·Éè¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤È¡¢¤³¤³¤Ë¥×¥é¥¹2¡Á4¶Ê¥·¥ó¥°¥ë¤¬²Ã¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢6¶Ê¤Ë»×¤¤¤ò¹þ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1¶Ê1¶Ê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
Ã«Æâ¡§¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤âËè²ó³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤Î±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢¼ýÏ¿¶Ê¤â´°Á´¤Ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤¢¤ê¤¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤¬¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Î1ÈÖ¤Î°ã¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¥³¥ó¥»¥×¥ÈºîÉÊ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Lead¤È¤·¤Æº£ºî¤¬½é¡©
Ã«Æâ¡§¤Ç¤¹¤Í¡£
¸°ËÜ¡§¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Þ¥Õ¥¡¥ó¥¯·Ï¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¥Æ¤ë»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯·Ï¤À¤±¤ò½¸¤á¤¿¥¢¥ë¥Ð¥àºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤«¡£·ÉÂ¿¤«¤é¤Ï¡¢Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤ò½¸¤á¤¿ºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ã«Æâ¡§º£ºî¤òºî¤ë¤È¤¤â·ÉÂ¿¤«¤é¤â¤¦1²ó¤½¤¦¤¤¤¦°Æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤±¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬¤³¤Î¸å¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤ë¤«¤é¡¢Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤à·Ï¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¤È¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤³¤³¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¸°ËÜ¡§À©ºî¤Îºî¶È¤Î»ÅÊý¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Ã¤¿Ìé¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤È¥·¥ó¥°¥ë¤¬Æþ¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¤Î¤ªÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤âº£²ó¤Ï¥³¥ó¥»¥×¥È¤¢¤ê¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¶¤¿¤Á¤¬Åö»þÄ°¤¤¤Æ¤¿²»³Ú¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¹Ê¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÂç¤¤¯°ã¤Ã¤Æ¤Æ¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤ä¥Ä¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë´¶¤Ç³Ú¶Ê¤ò½¸¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢100²¿¶Ê¤â¤º¡¼¤Ã¤È¤½¤¦¤¤¤¦¶Ê¤Ð¤«¤ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤ë¤ÈÆ¬¤¬¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¶Ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖ¥Ð¥Á¥ó¤È¤¤¿¤Î¤¬¡ÖRoller Coaster¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥ê¡¼¥É¶Ê¤È¤·¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®¤·¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤Î»þÂå´¶¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ã«Æâ¡§¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï²û¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î»ÅÊý¤Ç°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¸°ËÜ¡§»È¤Ã¤Æ¤ëµ¡³£¤Ï¿·¤·¤¤¤«¤é¤Í¡£
Ã«Æâ¡§²¶¡¢¤³¤Î¶Ê¤ÏºÇ½é¤«¤é¥×¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¥ê¡¼¥É¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥Ç¥â¶Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤«¤é´°À®¤Þ¤Ç¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¤É¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤À¤¤¡©¡×¤Î¡¢¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Ê¤ó¤È¤«»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ë¹âÍÈ¤Ç¤¤Æ¡¢¼ÀÁö´¶¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤Èµ×¡¹¤Ë3¿Í¤Ç¥é¥Ã¥×¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¸¶ÅÀ²óµ¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¶Ê¡¢¥Ó¡¼¥È¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ÇÌÄ¤Ã¤Æ¤ë¥Ù¡¼¥¹¤Î¡È¥É¥¥¥Ã¥É¥¥¥Ã¥É¥¥¥Ã¥É¥¥¥Ã¡¢¥É¥¥¡¼¥É¥¥¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯´¶¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿´¶¤¸¤Î¶Ê¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤Lead¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¸°ËÜ¡§¤â¤¦¤³¤ì¤Ï¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ½é¤Ï°ã¤Ã¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍß¤·¤¤¤Í¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¡Ö²¿¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò´¶¤¸¤¿¤¤¤È¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢ÂçÂÎ¥é¥Ã¥×¥Ù¡¼¥¹¤Î¤³¤¦¤¤¤¦¶Ê¤Ï¥µ¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤È²Î¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¥µ¥Ó¤Ê¤Î¤«¥Õ¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥É¥í¥Ã¥×¤Ê¤Î¤«¡¢°ì¸«Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡£ÍÎ³Ú¤Ã¤Ý¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ä°¤¯¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥µ¥Ó´¶¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¨¡¨¡¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¥µ¥Ó´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ç²»¿ô¤¬¡£
¸°ËÜ¡§¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¥É¥í¥Ã¥×¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÈùÌ¯¤Ê´¶¤¸¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÌã¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤³¤Î¶Ê¡¢¥À¥ó¥¹¤Ï¥«¥Ã¥³¤¤¤¤·Ï¤Ç¤¹¤«¡©
¸°ËÜ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Á¤ã¤ó¤È¥í¡¼¥é¡¼¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Ã«Æâ¡§¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåÌÌ©¤Ê¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¶¤êÆþ¤ì¤Ï·ÉÂ¿¤âÆþ¤ì¤Æ3¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢3¿Í¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤êÎ©¤ÁÂØ¤ï¤ê¤·¤Æ¤¯¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¤åÌÌ©¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤Æ³Ú¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¶Ê¤â¤¤¤í¤¤¤í¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1¶ÊÌÜ¡ÖThe love¡¡is perfect¡×¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¿¿²Æ¤ÎMagic¡×¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡©
¸°ËÜ¡§¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡ª¡¡²Î»ì¤â¥á¥í¤â¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥µ¥Ó¤ÎÅ¾Ä´¤Þ¤ÇÆ±¤¸¡ª
¸°ËÜ¡§¤Ï¤¤¡£¡Ö¿¿²Æ¤ÎMagic¡×¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ºûËÜ°Â»ì¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿¿²Æ¤ÎMagic¡×¤ËÄ¬É÷¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¹á¤ë¿·¤·¤¤¶Ê¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¤È¥ª¡¼¥À¡¼¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¡Ö¤¨¤Ã¡©¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£
Ã«Æâ¡§20Ç¯±Û¤·¤Ë¤½¤ó¤Ê¥ª¡¼¥À¡¼¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¤é¤Í¡£
¸°ËÜ¡§¤Ç¤â¤¤Ã¤È´ò¤·¤¤¤è¤Í¡£Äó¶¡¤·¤¿¶Ê¤¬Ã¯¤«¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¿½½Ç¯¸å¤Ë¡Ö¤â¤¦1ÅÙ¤¢¤Î¤È¤¤Î´¶¤¸¤Î¶Ê¤ò¡×¤Ã¤Æ¤¤¤ï¤ì¤¿¤é¡¢²¶¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤â¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤Á¤ã¤¦¡£
Ã«Æâ¡§¤¦¤ó¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¡£
¸°ËÜ¡§¤½¤ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡£
Ã«Æâ¡§¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Í¡¼¡£
¸°ËÜ¡§¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¶Ê¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¡Ö¥µ¥Ó¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤¿¤é¤É¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºûËÜ¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡Ö¤¤¤ä¡£¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¥Ñ¡¼¥ó¤ÈÊÖ»ö¤¬¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¶Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ÏºûËÜ¤µ¤ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤Þ¤Þ¼ýÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ºî²È¤µ¤ó¤Ê¤ê¤Ë¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿Ìõ¤Ç¤¹¤Í¡£
¸°ËÜ¡§¤¨¤¨¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëºî²È¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤¨¤Þ¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤·¤¤ºî²È¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÇ®¤¤»×¤¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¡¢µÕ¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤¤¤¤¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
¸°ËÜ¡§¤Á¤ã¤ó¤È¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤âÎ©¤Á¤¢¤Ã¤Æ²Î¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¥³¡¼¥é¥¹¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤ï¤ì¤Æ¡¢Á´Á³¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¡Ö¿¿²Æ¤ÎMagic¡×¤Îº¢¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¥³¡¼¥é¥¹¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤³¤½¡Ö¿¿²Æ¤ÎMagic¡×¤ÏºûËÜ¤µ¤ó¤¬²Î¤Ã¤¿¥³¡¼¥é¥¹¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¤»¤Ã¤«¤¯¡Ö¿¿²Æ¤ÎMagic¡×¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¥³¡¼¥é¥¹¤â¡ÖºûËÜ¤µ¤ó¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¹â¤¤¤è¡×¡¢¡Ö¥®¥ã¥éÈ¯À¸¤¹¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¤¤¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ä¤Ã¤ÆÄº¤¤¤Æ¡£
Ã«Æâ¡§¤À¤«¤é¡¢¥³¡¼¥é¥¹¤â¤¢¤ÎÅö»þ¤ÈÆ±¤¸À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¥¨¥â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡²Î¤Ï¡Ö¿¿²Æ¤ÎMagic¡×¤Îº¢¤ò°Õ¼±¤·¤Æ²Î¾§¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¸°ËÜ¡§¤½¤ì¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ì¤«¤é¤â¤¦¤À¤¤¤Ö¤ó»þ¤â·Ð¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
◾︎¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤é¤É¤¦ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤«
¨¡¨¡¤Ç¤Ï2¶ÊÌÜ¤Î¡ÖWill¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖShow me the way¡×¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
Ã«Æâ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²Î»ì¤â°úÍÑ¤·¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬½ê¡¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡ÔÄÀ¤àÍ¼Æü¡Õ¡ÔÊü²Ý¸å¸ø±à¥Ù¥ó¥Á¡Õ¤È¤«¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÖWill¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤â¡ÖShow me the way¡×¤Î¡Ôyes I will¡Õ¤«¤é¤Î°úÍÑ¤Ç¤¹¤«¡©
Ã«Æâ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¼õ¤±¿È¤Î¡Èwill¡É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤¢¤ì¤«¤é»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä·Ð¸³¤ò½Å¤Í¡¢¤½¤ì¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤Ê¤Ë¤«·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ä³Ð¸ç¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¡ÈWill¡É¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¡¢¤¸¤Ä¤ÏÁ°²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Îº¢¤Ë½ÐÍè¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¤½¤³¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃè¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÌ¤È¯É½¶Ê¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Ã«Æâ¡§¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«ºîÉÊ¤Ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤Î¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡ÖShow me the way¡×¤Îº¢¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤Î¤¬¡ÔÌµ¹¤¤Ê¿´¤ÈÆ´¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤â¤í¤¯²«ºª¡Õ¤Î¥é¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¡£¤³¤³¡¢»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ã«Æâ¡§¤½¤³¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Î1¹Ô¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÂç»ö¤Ç¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤Î¥é¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¤«¤é¶Ê¤ÎÅ¸³«¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ó¡¼¥È¤¬È¾Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¡¢²Î»ì¤¬¤¹¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡Ö¤³¤³¤Ç¤Ä¤«¤Þ¤Ê¤¤¤È¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡ÈÆ´¤ì¡É¤È¡È²«ºª¡É¤È¤¤¤¦ÂÐÈæ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Î¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤È¤¡Ö¤¤¿¡ª¡×¤È¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Åö»þ¤Î¤Ê¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿ËÍ¤é¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ï¥Þ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¼ã¤¤4¿Í¤¬½¸¤Ã¤¿¤é¤½¤ê¤ã¥±¥ó¥«¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶³´¿¼¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
Ã«Æâ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£Lead¤Ï¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¤¤ó¤Ç¡¢¥¬¥ó¥¬¥óÆÍ¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¥±¥ó¥«¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÅö»þ¤Ï¼ã¤«¤Ã¤¿¤·¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¨¡¨¡¤³¤ì¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¸°ËÜ¡§¤á¤Ã¤Á¤ã¥í¥Ã¥¯¥À¥ó¥¹¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Ä°¤«¤»¤ëÊý¸þ¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£
Ã«Æâ¡§¤½¤Î»þ¡¹¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡¢º£²ó¤ÏÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤Ç¤Ï3¶ÊÌÜ¤Î¡ÖFLY BLIND¡×¡£¤³¤Á¤é¤Î¶Ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡©
¸°ËÜ¡§¡ÖFLY AWAY¡×¡Ê3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ë¤Î¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤Ã¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò¡ÖFLY AWAY¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¤Ë¤Î¤»¤¿¤é¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤Ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò¤Ï¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤éËÍ¤âÆÍÈ¯Åª¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£¡ØREPRISE¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤¢¤Îº¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿R&B¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¨¡¨¡¤½¤ì¤³¤½¥Ü¡¼¥¤¥º¶¥á¥ó¤äNew Edition¡¢¤¢¤Î»þÂå¤Î¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¿R&B¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ë¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯ºî¤ê¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥ê¡¼¥É¤Î¥·¥ó¥»¤Î²»¤È¤«¤â¤Ã¤È¤¤¤Ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¨¡¨¡¤¢¡Á¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÅö»þ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É´¶¤¬¤è¤ê½Ð¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Ã«Æâ¡§¤Ç¤â¡¢¤¤¤Þ¤Î¤Û¤¦¤¬¿·¤·¤µ¤¬½Ð¤Æ¤ë¡£
¸°ËÜ¡§¤³¤³¤¬Íî¤È¤·½ê¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤½¤¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥¢¥Î¤È¥®¥¿¡¼¤Ï¡¢²¶¤¿¤Á¤¬¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÃÆ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¼ýÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤ÏJ-POP¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤ÏÍÎ³Ú¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¸°ËÜ¡§¥á¥í¼«ÂÎ¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÇJ-POP´ó¤ê¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡²Î»ì¤Ï¡ÖFLY AWAY¡×¤Î2¿Í¤Î¤½¤Î¸å¡©
¸°ËÜ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤Îº¢¤Þ¤À²¶¤ÏÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤«¤é»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¹Í¤¨Êý¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¤¢¤Î2¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç»þ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë²Î»ì¤ò¤È°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡ÔI just want to take you fly away¡Õ¡Ôjust keep on movin¡Ç fly away¡Õ¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Î°úÍÑ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¸°ËÜ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÁÛÁü¤·¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Á°È¾¤Î3¶Ê¤Ï·ã¥¢¥Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡4¶ÊÌÜ¤Î¡ÖRoller Coaster¡×¤ÏÀè¤Û¤ÉÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢5¶ÊÌÜ¤Î¡ÖAll I Got Is This Path¡×¤Î¤ªÏÃ¤ò¡£
¸°ËÜ¡§¤á¤Ã¤Á¤ã¸À¤¤¤Å¤é¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡ÈÆ±Ä´°µÎÏ¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆüËÜ¿Í¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤Ï°ú¤Ã¹þ¤á¤ë¤¬¤Á¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¼«¸Ê¼çÄ¥¶¯¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£µÕ¤Ë²¤ÊÆ¤Î¤Û¤¦¤Ï¼«¸Ê¼çÄ¥¤¬¶¯¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¸þ¤³¤¦¤Î±Ç²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤ä¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ëÅÀ¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÎËÍ¤¬Êª¸ì¤ò½ñ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç²Î»ì¤Ë¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é½ç±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Ä¤Ä¡£ºÇ½é¤Î²¾¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏPath¤Î¤È¤³¤í¤¬Love¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤ÉLove¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³ºÇ¶á¡¢²¶¤â¿¤Á¤ã¤ó¤â¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¿ÍÀ¸¸ì¤ê¤¹¤®¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ã«Æâ¡§³Î¤«¤Ë¡£¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤â¡£
¸°ËÜ¡§¤Á¤ã¤ó¤ÈLove¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï1¶ÊÌÜ¤À¤±¤À¤â¤ó¤Í¡£
Ã«Æâ¡§¤½¤¦¤Í¡£¿ÍÀ¸¸ì¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦Ç¯¤´¤í¤Ê¤Î¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¸°ËÜ¡§¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥â¡¼¥É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¥µ¥Ó¤Ç²Î¡¢²Î¡¢¥é¥Ã¥×¤¬¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤È¤«Lead¤Ã¤Ý¤µ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÀÍÕ¤Î¤Ï¤áÊý¤È¤«¤¹¤´¤¯Ä°¤¤¤Æ¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¸°ËÜ¡§¤½¤³¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÂç»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÉáÃÊ¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1²»¤Ë1¸ì¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤Þ¤¹¡£
Ã«Æâ¡§Ê¬¤«¤ë¡ª
¸°ËÜ¡§¤Ê¤Î¤ÇÊ¸»ú¿ô¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢µÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤ë¤«¤éµÞ¤¤¤Ç²Î¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤éÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
Ã«Æâ¡§¤Ç¤â¡¢ÀäÂÐ¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡²Î»ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡ÔÌµÀÕÇ¤¤ÊÌ´¤òÄÉ¤¤µá¤áÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ ²¿ÅÙ¤À¤Ã¤Æ²â¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¡Õ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¸°ËÜ¡§¤½¤¦¡ª¡¡Ì´¤Ã¤ÆÌµÀÕÇ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤¬¤â¤Ã¤È¼ã¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Ì´¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¥é¥¥é¤·¤¿¥ï¡¼¥É¤ò¤Î¤»¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦40ºÐ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡£¤¤¤Þ37ºÐ¤¬¸ì¤ëÌ´¤Ã¤Æ¤³¤³¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
Ã«Æâ¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£²¶¡¢¤¤¤ÞÍý²ò¤·¤¿¤ï¡£
¨¡¨¡ÌµÀÕÇ¤¤À¤«¤é¡¢²â¤ó¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¸°ËÜ¡§¤½¤ì¤Ç¤â²¶¤¿¤Á¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤Ç¤Ï6¶ÊÌÜ¤Î¡ÖCurtain Call¡×¤ò¡£
¸°ËÜ¡§¤³¤ì¤Ï¡ØREPRISE¡Ù¤È¡ãLIFE ON DA BEAT¡ä¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¥Ä¥¢¡¼¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡ØREPRISE¡Ù¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡ØLIFE ON DA BEAT¡Ù¤Î¡¢¿·µì¤ÇÊ¬¤±¤¿2Éô¹½À®¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¶¶ÅÏ¤·¤ò¤¹¤ë¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ò¸«¿ø¤¨¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¡Ö¾ÈÌÀ¡¢¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ë¤Ï¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¶Ê¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î±é½Ð¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸°ËÜ¡§¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¤«¤é¤³¤½ºî¤ì¤ë³Ú¶Ê¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¤Ï±¢¤ÈÍÛ¡¢ÀÅ¤ÈÆ°¤¬¸ò¸ß¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Êºî¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤éÀÅ¤«¤Ê¥Ô¥¢¥ÎÈ¼ÁÕ¤¬¤¤Æ¡¢¼¡¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê4¤ÄÂÇ¤Á¤¬¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£¤É¤ó¤¬¤é¤¬¤Ã¤·¤ã¤ó¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¾ÈÌÀ¤âÊ·°Ïµ¤¤âÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤é¸«±É¤¨¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¸°ËÜ¡§¤½¤¦¡ª¡¡¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤³Ú¶Ê¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÎÏÓ¤¬¤Ê¤ë¶Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡²þ¤á¤Æº£ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸°ËÜ¡§1¶Ê1¶Ê¤¬¥¥ã¥é¤¬Ç»¤¤¡£ÇÛ¿®¤Ç¿¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎòÂå¤Î¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¥ì¥Ã¥É¤¬Á´Éô½¸¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¡£
¨¡¨¡²Î»ì¤âÇ»¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£10Âå¤ò·Ð¤Æ¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£½Å¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£40ÂåÌÜÁ°¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
Ã«Æâ¡§Éâ¤«¤ì¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¸°ËÜ¡§¤¦¤ó¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Ï1¶Ê¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¾å¤¬¤ëÄ¶Éâ¤«¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥½¥ó¥°¤â¤¤¤Ä¤«½ñ¤¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Þ¤ÎÅù¿ÈÂç¤Ï¤³¤ì¤À¤Ê¡£
Ã«Æâ¡§Ä¶Éâ¤«¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é°ìÈÖ±ó¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¸°ËÜ¡§¤¤¤í¤¤¤íµÓ¿§¤·¤¿¤ê¡¢±Ç²è¤ò¸«¤Æ¶¦´¶¤·¤¿ÉôÊ¬¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ³Ú¶Ê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤È¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Î¿´¶¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¤ÈÇº¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£ËÍ¤¿¤Á¡¢²»³Ú¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Ã«Æâ¡§¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤È¤«°ÕÌ£¤È¤«¤ò¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Åö»þ¤«¤é¡©
¸°ËÜ¡§¸µ¡¹ÄÌ¤Ã¤Æ¤¿¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬³ä¤È¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èæ³ÓÅª¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢10Âå¤Ï¤ï¤ó¤Ñ¤¯À¹¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡£
Ã«Æâ¡§¥¦¥£¥ó¥É¥ß¥ë¤ÎÎý½¬¤Ç¡¢Éô²°¤Ç¥°¥ë¥°¥ë²ó¤Ã¤Æ¤¿¤é¶ì¾ð¤¬¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤Ç¤â¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤È¤«¤ÇÎÙ¤ÎÉô²°¤Î¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡ÖËÍ¡¢²»¤È¤«Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¸°ËÜ¡§¤Û¤é¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¤ªÏÃ¤âÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£·ÉÂ¿¤µ¤ó¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¢¤È¤â¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¸°ËÜ¡§·ÉÂ¿¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤Ï¤ä¤í¤¦¤È·è¤á¤Æ¡£º£ºî¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¢¼èºà¤â2¿Í¤Ç¤ä¤í¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç·ÉÂ¿¤µ¤ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ÏÆ±´ü¤ÇÎ®¤¹¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¸°ËÜ¡§¿·¤·¤¤¡ØREPRISE¡Ù¤Î¤Û¤¦¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØLIFE ON DA BEAT¡Ù¤Î¤Û¤¦¤ÏÅö»þ¤ÎÀ¼¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢ÀÎ¤Î³Ú¶Ê¤Ï¿·¤¿¤Ë2¿Í¤Ç¥Ñ¡¼¥È¤ò¿¶¤êÊ¬¤±¤Æ²Î¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤¨¡ª¡¡¤³¤ì¤«¤é¡©
¸°ËÜ¡§¤³¤ì¤«¤é¤½¤Îºî¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¥À¥ó¥¹¤Î¹½À®¤Ï¡©
¸°ËÜ¡§·ÉÂ¿¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¥À¥ó¥µ¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢2¿Í¤Ç¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Î¹½À®¤ÇÍÙ¤ë¤Î¤«¤Ï¤Þ¤À¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤¤¤í¤¤¤í²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤í¤¦¤È·èÃÇ¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¸°ËÜ¡§¤·¤«¤âº£²ó¡¢1Æü2¸ø±é¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¥é¥¤¥Ö¤Ï40Âå¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ï¤ó¤Ñ¤¯¤Ç¤¤¤±¤ëLead¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
Ã«Æâ¡§¤ï¤ó¤Ñ¤¯¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¸°ËÜ¡§¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Îº¢¡¢¤³¤Î¶Ê¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¿¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¤½¤ì¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¢¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡È¤³¤Î¡ØLIFE ON DA BEAT¡Ù¤ò¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢²»³Ú¤Ï¼ã´³²þÊÑ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¡¢°õ¾ÝÅª¤ÊÉôÊ¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï»Ä¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢²þ¤á¤Æ¿¶¤ê¤òÉÕ¤±Ä¾¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤é¤É¤¦ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òËÍ¤¿¤Á¤ÏÆÍ¤µÍ¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¡ØLIFE ON DA BEAT¡Ù¤¬´Ñ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡©
¸°ËÜ¡§¤Ï¤¤¡£
Ã«Æâ¡§¤Þ¤µ¤Ë¤¤¤Þ¡¢¤½¤ì¤òÌò³äÊ¬Ã´¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤³¤³¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡¢¤³¤³¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦³Ú¤·¤ßÊý¤â¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¤ÎÊÔÀ®¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥À¥ó¥µ¡¼¤È¡¢¤¢¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¤¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊÔÀ®¤¬¤«¤Ê¤ê»Â¿·¤Ê·Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÉôÊ¬¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡·ÉÂ¿¤µ¤óÉÔºß¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¦¤Î¤âº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¸°ËÜ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Ã«Æâ¡§ËÜÅö¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ä¤ëÁ°Äó¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤â°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ä¤ëÁ°Äó¤Ç¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤â·è¤á¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£»ÅÊý¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸°ËÜ¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£
Ã«Æâ¡§¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤¤¤¤·Á¤Ç¤ä¤ì¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦Ç®¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö·ÉÂ¿¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÌÂ¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¨¡¨¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ÀµÄ¾¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â2¿Í¤¬¤³¤¦¤·¤Æ³èÆ°¤ò»ß¤á¤Ê¤¤·èÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê´õË¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã«Æâ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ä¥¢¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÉÔ°Â¤ò¤³¤¦¤¤¤¦¼èºà¤ä¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢SNS¤ÎÈ¯¿®¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÊ§¿¡¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¨¡¨¡2¿Í¤âÀµÄ¾¡¢ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤¤Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¸°ËÜ¡§¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ï¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡¡·è¤á¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£
Ã«Æâ¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£
¸°ËÜ¡§ËÍ¤ÎÆ¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤¤¤¤½éÆü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ï»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýÅìÛê¾Í·Ã
¼Ì¿¿¡ýÊ¥¾åÍµÂÀ
¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØREPRISE¡Ù
2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¢£½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊCD+Photobook¡Ë
[²Á³Ê]5,500±ß (ÀÇ¹þ)
[ÉÊÈÖ]PCCA-06415
[»ÅÍÍ]»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹/ÊÌºý20¥Ú¡¼¥¸¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
[CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ]The love is perfectWillFLY BLINDRoller CoasterAll I Got Is This PathCurtain call
¢£ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD only¡Ë
[²Á³Ê]3,300±ß (ÀÇ¹þ)
[ÉÊÈÖ]PCCA-06416
[CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÈÆ±ÆâÍÆ
¡Ú¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
¡ãLead¡ØREPRISE¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
9·î13Æü(ÅÚ) 13:00¡Á¡ÚÅìµþ¡Û¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó3³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
9·î14Æü(Æü) 15:00¡Á¡Úºë¶Ì¡Û¤é¤é¤Ý¡¼¤È¿·»°¶¿¡¡ËÜ´Û 1F ¥¹¥«¥¤¥¬¡¼¥Ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸
9·î15Æü(·î½Ë) 13:00¡Á¡ÚÅìµþ¡Û¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹B1F¡¡CUTUP STUDIO
9·î23Æü(²Ð½Ë) 12:00¡Á¡ÚÅìµþ¡Û¼®Î±¥·¥ª¥µ¥¤¥ÈÃÏ²¼ÊâÆ»
9·î27Æü(ÅÚ) 14:00¡Á¡Úºë¶Ì¡Û¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ókaze 1F¸÷¤Î¹¾ì
9·î28Æü(Æü) 15:00¡Á¡ÚÅìµþ¡ÛÍÌÀ¥¬¡¼¥Ç¥ó ¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Æ¥é¥¹
10·î5Æü(Æü) 13:00¡Á¡ÚÂçºå¡Û¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢ÇßÅÄÅ¹ ÃÏ²¼2³¬¥è¥É¥Ð¥·¥Û¡¼¥ë
¡ãLead Upturn 2025 ¡ÁLIFE ON DA BEAT¡Á¡ä
10·î£´Æü(ÅÚ)¡ÚÂçºå¡ÛCOOL JAPAN PARK OSAKA TT¥Û¡¼¥ë
¡ ³«¾ì15:00 / ³«±é15:30
¢ ³«¾ì18:00 / ³«±é18:30
10·î13Æü(·î½Ë)¡ÚÅìµþ¡Û¥Ë¥Ã¥·¥ç¡¼¥Û¡¼¥ë
¡ ³«¾ì14:00 / ³«±é15:00
¢ ³«¾ì17:30 / ³«±é18:30
10·î26Æü(Æü)¡Ú°¦ÃÎ¡ÛÃæÆü¥Û¡¼¥ë
¡ ³«¾ì15:00 / ³«±é15:30
¢ ³«¾ì18:00 / ³«±é18:30
