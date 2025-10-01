2025年冬来日のマライア・キャリー、アンダーソン・パークとの交際の噂に言及 「少し愛があるかも」
“歌姫”マライア・キャリーが、シンガー兼プロデューサーのアンダーソン・パークとの交際の噂について初めて言及した。昨年から熱愛説がささやかれてきた2人だが、マライアはポッドキャストの中で「もしかしたら少し愛があるかも」と意味深なコメント。その発言に注目が集まっている。
【写真】マライアと熱愛の噂があるアンダーソン
マライアとアンダーソンは、彼女の最新アルバム『Here For It All』で複数の楽曲を共作。特に「Play This Song」でのコラボレーションがファンの間で大きな話題を呼び、音楽的な相性の良さから私生活での関係も噂されるようになった。
2024年末頃からは、2人が一緒にいる姿や手をつないでいる様子が目撃され、交際説はますます加速。今回マライアは、ポッドキャスト『Baby, This Is Keke Palmer』でインタビューに応じ、次のように語った。
「彼の音楽スタイルが、自分のものとすごく調和すると思った」
さらに、仲睦まじい写真について問われると、「もしかしたら少し愛があるかも。誰にもわからないわね」と冗談めかしながらも意味深な言葉を残した。
そんなマライアは、2025年の冬に来日し、神戸と横浜で公演を行う予定。アンダーソンとの関係に注目が集まる中、日本のファンにとっても特別なステージとなりそうだ。
これまでも数々のロマンスが注目されてきたマライア。世界的ヒットメーカーであるアンダーソンとの関係は、音楽の枠を超えて“ロマンス”に発展するのか。そして日本での公演にどんなパフォーマンスを見せてくれるのか、期待は高まるばかりだ。
