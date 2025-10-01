元「Ｅ―ｇｉｒｌｓ」の藤井萩花（３０）、ミュージシャンの今村怜央（３８）が１日、それぞれインスタグラムのストーリーズを更新し、離婚していたことを報告した。

藤井は「必要なのかなとも思いましたが、皆さまへご報告です。今年の６月に怜央さんと離婚しました！」と発表。「結婚生活色々あるし２人にしかわからない事だと思うので何も語りませんが感謝です！ありがとうございました！」とした。

今村は「結婚報告は、絵本一冊、小説一冊、映画一本くらい余裕で作れるくらい言葉や笑顔が溢れるのに、離婚報告は、言葉一つ浮かんでこないくらいなかなか辛いものです」と胸中を吐露。「萩花さんや、萩花さんの家族をきっかけに応援してくれてた皆様、申し訳ないです」と詫びた上で、「そして、今まで本当にありがとう。これからもずっとありがとう」とつづった。「ありがとう」の感謝の相手には触れていないものの、藤井への思いだと思われる。

藤井は２０１７年いっぱいで芸能界を引退。１９年にアクセサリー、アパレルのブランドを設立し、モデルとして活動している。インスタのフォロワー数は２８・５万。

２１年に今村と結婚し、２２年に双子の男児を出産していた。

兄はＷＥＳＴ．の藤井流星、妹は同じく元Ｅ―ｇｉｒｌｓの藤井夏恋。