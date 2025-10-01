元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が１日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にサプライズ登場。水曜日の曜日コメンテーターに就任したことが電撃発表された。中丸にとって昨年の活動自粛後、初の地上波レギュラー出演となる。

前回の放送でお笑いタレントのヒコロヒーが曜日コメンテーターを卒業。この日のスタジオでは女優・松田ゆう姫と、この日から黒船特派員からコメンテーターに昇格したタレント・小原ブラスが紹介された。

松田と小原の間に置かれた誰も座っていないイスに注目が集まると、ＭＣの垣花正が「それでは新コメンテーターの方を紹介します。この方です」と口に。

すると、中丸が「よろしくお願いします〜」と登場。スタジオ中がなぜか大爆笑する中、垣花が「出た〜！ ウソでしょ〜！ 中丸雄一さんです！」と叫ぶ中、イスに座ると「『５時夢』は有名ですからもちろん知ってますけど。初めてスタジオに来たんですけど、こんなスタッフさん、バカ笑いするんですか？」と問いかけた。

垣花が「だって、中丸雄一さんがフラッと現れるって爆笑でしょ？」と言うと「ありがとうございます」とペコリ。松田が「新メンバーってこと？」と驚くと「ええ、お話をいただきまして」と中丸。垣花も「スポットじゃないです。レギュラー契約を結んでしまったんです」と説明した。

この言葉に「いえいえ、ありがたい話ですよ」と答えた中丸。垣花に「昨年、いろいろあって今年、活動再開」と昨年の不倫騒動に関する意味深な説明をされると「こういうトークになるんだという心構えはしてきましたけど、こんな（番組の）頭から行きます？ 走って逃げたいですよ、俺」と苦笑。

垣花に「（就任は）どこにも発表してないんですよ。なんで来たんですか？」と聞かれると「半分、楽しみ。半分、恐怖で今日は来ました」と答え、笑いを誘った。

ここで小原に「なんて呼んだらいい？」と聞かれると「なんでもいいです」と淡泊に答えた中丸。「あんまり、あだ名がなくて、大体、中丸くん、中丸さん。昔から応援してくれてる女の子たちはユッチっていう（呼び方）」と返答。

垣花に「中丸くんって呼びたいです」と提案されるとニッコリ。とりあえず「中丸くん」と呼ばれることが決まった。