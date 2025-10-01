多彩なラインナップこそ「カローラ」最大の武器！

1966年に初代モデルを発売して以来、世界中でベストセラーとなっているトヨタ「カローラ」。これまで幅広いバリエーションを展開し、2021年には累計生産台数が5000万台を突破しました。現行モデルは主にセダン、ハッチバック、ワゴン、SUV、スポーツカーの5車種展開ですが、それぞれに長い歴史があります。

“カロゴン”の愛称でも人気に！ 「カローラワゴン」（1982年）

今や国内では数少ないステーションワゴンとして、根強い支持を集めている現行カローラの「ツーリング」と「フィールダー」。この源流といえるのが、かつて存在した「カローラワゴン」というモデルです。

カローラワゴンは1982年、当時の4代目カローラのラインナップに追加される形で初登場しました。この頃はまだ乗用ワゴンというジャンルは一般的ではなく、商用モデルの「カローラバン」を一般ユーザー向けに仕立て直したというのが実情でしたが、モデルチェンジを重ねながら徐々に支持を拡大。1990年代にはRV（レジャービークル）ブームに乗り、“カロゴン”の愛称で一躍人気になりました。

しかし、2000年の9代目カローラシリーズの登場に伴って、後継となるフィールダーシリーズが登場。カローラワゴンは2002年に生産終了となりました。また、フィールダーも現行モデルのツーリングへと統合される形で、2025年10月で生産を終了する予定です。

シリーズを代表するホットモデルの「カローラレビン」（1972年）

カローラのスポーティモデルとして、長年親しまれたのが「カローラレビン」です。初代レビンは1972年に2代目カローラへと追加されたモデルで、格上の「セリカ」に積まれていた1.6リッターDOHC「2T-G型」エンジンを搭載。115psのハイパワーと軽量なボディを活かし、兄弟車の「スプリンタートレノ」とともに国内外のモータースポーツで活躍しました。

レビン／トレノは、2000年のモデル廃止まで7世代28年間にわたって販売されました。特に、最後の後輪駆動モデルである4代目の「AE86型」は、マンガ『頭文字D』などの影響もあって、現在も高い人気を誇っています。

また、「レビン」のネーミングは、2014年に中国市場専売モデルの名前として復活を果たしています。

皇后雅子様の愛車として有名に！「カローラII」（1982年）

1982年、カローラの弟分として登場したのが「カローラII」です。カローラと「スターレット」の中間的なモデルであり、「カローラ」を名乗りつつ、実はカローラとメカニズム的に関連のない小型車の「ターセル」「コルサ」兄弟がベースでした。



世界中にカローラの底力を示したラリー仕様モデルの「カローラWRC」（画像：TOYOTA GAZOO Racing）



カローラIIはハッチバックタイプのみの設定で、当時人気を集めていたマツダ「ファミリア」に対抗すべく開発されたと言われています。特に、初代はテニス選手のジョン・マッケンローを起用した広告もあって、30万台オーバーの販売実績を記録。1999年の生産終了まで、4世代にわたって販売されました。

ちなみに、カローラIIは皇后雅子さまが3代目モデルを愛用していることでも有名です。天皇陛下（当時は皇太子さま）とご成婚される前から乗られており、なんと30年以上も愛用しているとのこと。2024年には、その運転風景も公開されています。

カローラスポーツの先祖といえる「カローラFX」（1984年）

カローラIIの発売から2年後の1984年、カローラシリーズには、もう1台のハッチバックモデルである「カローラFX」が追加されています。こちらはカローラIIと違い、当時の5代目カローラをベースに開発されたモデルですが、特にヨーロッパやオーストラリアなど、ハッチバック需要が高い海外の地域で人気を集めました。

カローラFXは5代目〜7代目カローラに設定されたものの、日本では今ひとつ人気が伸び悩み、1995年をもって販売中止になりました。

一方、ヨーロッパ市場ではシリーズのメインモデルとなり、1997年からは世界ラリー選手権（WRC）に、8代目カローラのハッチバックを基にした「カローラWRC」が参戦。1998〜1999年にかけて4度の優勝を果たしています。

その後、日本市場におけるカローラのハッチバック版は「カローラランクス」（2001〜2006年）を経て、2018年に現行型の12代目モデルより「カローラスポーツ」として復活。2023年からはスポーツをベースとしたホットモデルの「GRカローラ」も加わり、人気を集めています。

現行カローラは5モデルをラインナップ

現在、カローラシリーズは基本形といえる4ドアセダンのほか、ツーリング、スポーツ、GRカローラ、SUVのクロス、そして5ナンバー車として先代型を継続販売してきたアクシオとフィールダーの7タイプ（このうち、アクシオとフィールダーは2025年10月に販売終了の予定）をラインナップしています。

来年2026年には誕生から60周年を迎えますが、いつの時代も多様なニーズに応えてきたことが、カローラの凄さなのだと感じます。