NHK¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¶å½£¤Ç½é¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¡¡Á°ÀîÀ¶¡¢¿¹¸ýÇî»Ò¡¢¿¹¹âÀéÎ¤¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡¡12¡¦2ÊüÁ÷
¡¡NHK¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¤¬¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÃÏÊý¤Ç¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤òÊ¡²¬¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ïº£½Õ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Ê¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢¼ýÏ¿¤Ï11·î27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢12·î2Æü¸á¸å7»þ57Ê¬¤«¤éÁ´¹ñÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþµÓ¡ª¡×¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«°áÁõ»Ñ¤â¡¡56ºÐ¡¦¿¹¹âÀéÎ¤
¡¡º£²ó¤Î¼ýÏ¿¤Ï¡¢NHKÊ¡²¬ÊüÁ÷¶É¤Î³«¶É95¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¶å½£¤Ç¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤Ï½é¤È¤Ê¤ê¡¢¶å½£¤æ¤«¤ê¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹ºê½Ð¿È¤ÎÁ°ÀîÀ¶¡¢Ê¡²¬½Ð¿È¤Î¿¹¸ýÇî»Ò¡¢·§ËÜ½Ð¿È¤Î¿¹¹âÀéÎ¤¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£»Ê²ñ¤ÏÃ«¸¶¾Ï²ð¤ÈÀÐ¶¶°¡¼Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¿¹¸ý¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÊ¡²¬¤Ç¤Î¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡ÙµÇ°ÊüÁ÷¡¢¤·¤«¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£ÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤Ç¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¡¢¡ÖÃÏ¸µ¤Î³§ÍÍ¤È²Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ËÊ¡¤È´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Î½Ð±é¼Ô¤Ï¡¢º£¸åÈÖÁÈ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤äNHKÊ¡²¬¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç½ç¼¡È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£´ÑÍ÷¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢NHKÊ¡²¬ÊüÁ÷¶É¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç10·î22ÆüÀµ¸á¤Þ¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÊüÁ÷Í½Äê
12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å7»þ57Ê¬¡Á8»þ42Ê¬ ¡ãÁí¹ç¡ä
½Ð±é¡§Á°ÀîÀ¶¡¢¿¹¸ýÇî»Ò¡¢¿¹¹âÀéÎ¤ ¤Û¤«¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
»Ê²ñ¡§Ã«¸¶¾Ï²ð¡¢ÀÐ¶¶°¡¼Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¢¨¡ÖNHK ONE¡×¤Ç¤ÎÆ±»þÇÛ¿®¤ª¤è¤Ó¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤âÍ½Äê
