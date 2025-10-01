コメダ（名古屋市東区）が展開する喫茶店チェーンのコメダ珈琲店が、ロッテ（東京都新宿区）の販売するチョコレート「ラミー」とコラボレーションした「コメダのフラッペ Rummy」を10月7日から期間限定で発売します。

「ラミー」は今年60周年

1965年に誕生し、今年60周年を迎える「ラミー」は、特製ラムレーズンを使用した“大人のための洋酒チョコレート”です。

「ラミー」と「コメダのフラッペ」のコラボとなる同商品は、香り豊かなレーズンの風味と、チョコ風味のコク深い甘さが広がる“大人のフラッペ”。しゃりっとしたチョコ風味のフローズンに、砕いたチョコチップが加わり、食感の楽しさもプラスされています。ホイップとチョコソースをしっかり混ぜることで深みが増し、トッピングのレーズンとともに、より豊かな味わいになるということです。

なお、1食あたりのアルコール分（推定値）は約0.04％で、酒の風味が香る商品となっています。

開発担当者は「『ラミー』は洋酒を使った大人のためのチョコレートとして長年愛されてきましたが、今回のフラッペではその世界観を優しくアレンジ。初めて『ラミー』に触れる方にも、『コメダのフラッペ』を楽しみにしてくださっている方にも、ワクワクしていただけるような商品になったと感じています」とコメントしています。

価格は770〜1010円（税込み。店舗により異なる）。「コメダのフラッペ」を販売する店舗にて、2026年1月下旬（予定）まで販売されます。各店なくなり次第終了です。