宝塚歌劇団は１日、雪組次期トップ娘役に音彩唯(ねいろ・ゆい)が就任すると発表した。2026年2月22日付で退団する現雪組トップ娘役の夢白あや（ゆめしろ・あや）の後任として、トップスター朝美絢（あさみ・じゅん）とコンビを組む。



音彩は2019年3月、宝塚歌劇団に入団した105期生の首席。2020年、阪急阪神の初詣ポスターモデルに起用される。小顔でまるでフランス人形のような華やか容姿と、伸びやかの歌で早くから頭角を現した。2021年『CITY HUNTER』で新人公演初ヒロイン。以降梅田芸術劇場公演『ODYSSEY The Age of Discovery-』でも主要な歌手として活躍。初東上ヒロインとなった2023年『海辺のストルーエンセ』、今年8月の御園座『An American in Paris (パリのアメリカ人)』では朝美とコンビを組み、好評を博した。



105期は新人公演主演経験者として、花組の美空真瑠、夏希真斗、月組の七城雅、雪組の紀城ゆりや、星組の稀惺かずと、大希颯、宙組の大路りせ、泉堂成、ヒロイン経験者として花組の星空美咲、初音夢、雪組の音彩、愛空みなみ、星組の詩ちづる、宙組の山吹ひばり、美星帆那と多く排出している。今回のトップ娘役就任で、105期としては花組の星空美咲、星組の詩ちづるについで3人目のトップ娘役となる。



朝美とのプレお披露目公演は2026年4月に梅田芸術劇場の「波うららかに、めおと日和」（4月13～30日）となる。戦争の影が忍び寄る、昭和 11 年の横須賀を舞台に、帝国海軍中尉・江端瀧昌と関谷なつ美の純愛ラブストーリー。西香はち氏の同名人気コミックのミュージカル化。戦争の影が忍び寄る、昭和 11 年の横須賀を舞台に、帝国海軍中尉・江端瀧昌と関谷なつ美の純愛ラブストーリーで、今年4 月に芳根京子主演で、フジテレビ系でドラマ化された。



