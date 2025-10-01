徳島県の高級時計正規販売店「株式会社ハラダ」から、スイスの腕時計ブランド「ノルケイン」のハラダ限定モデルが登場！

究極のスポーツウォッチ「インディペンデンス ワイルドワン」をベースに、徳島県の渓谷“小歩危(こぼけ)”の荒々しい自然を表現した腕時計が、2025年11月3日より30本限定で発売されます。

株式会社ハラダ ノルケイン「インディペンデンス ワイルドワン HARADA限定モデル」

価格：968,000円(税抜価格880,000円)

発売日：2025年11月3日

販売場所：ハラダ本店

限定数量：30本

商品番号：N3000.21Q16.G01.R01

仕様：

ムーブメント：ノルケインキャリバーNN20/1(COSC認定クロノメーター)

振動数：毎時28,800回振動(4Hz)

石数：27石

パワーリザーブ：70時間

ケース＆ダイアル：ダークグレー、ノルテック(ケースサイドにノルケインプレートを装着)

ケース直径：42mm

ストラップ幅：22mm

防水性：200m

風防：両面無反射コーティング済みサファイアクリスタルガラス

裏蓋：サファイアクリスタルガラスケースバック

国際保証：4年(購入時に必要事項を記入することで1年延長)

徳島県に位置する高級時計正規販売店「株式会社ハラダ」より、スイスの腕時計ブランド「ノルケイン」の限定モデルが登場します。

日本最大級の激流がほとばしる渓谷“小歩危(こぼけ)”の荒々しい自然からインスピレーションを得た、究極のスポーツウォッチです。

日本最大級の激流“小歩危”の荒々しさを宿すデザイン

徳島県を流れる吉野川の中流域に広がる渓谷「小歩危」がデザインモチーフ。

ケースサイドやラバーストラップのターコイズカラーは岩にぶつかり白く泡立つ激流を、ケースやダイアルのアンスラサイトカラーは長年の歳月で磨かれた岩肌を表現しています。

自然の壮大さや躍動感を感じさせる、力強いデザインが魅力です。

独自素材“ノルテック”による岩肌の質感

ケース素材には、ノルケインが独自開発したカーボン複合素材「ノルテック」を採用。

非常に軽量でありながら、大理石のような独特の模様を持つ素材のマットな質感が、小歩危の削られた岩肌の荒々しさを彷彿とさせます。

また、交換用にターコイズとダークグレーカラーのラバーストラップが付属し、アクティブなシーンではカジュアルに、日常ではシックにと多彩な表情を楽しめます。

究極のスポーツウォッチが誇るタフネス

ベースモデル「ワイルドワン」は、ノルケインが“究極のスポーツウォッチ”と位置付けるコレクション。

独自開発のカーボン複合素材「ノルテック」をミドルケースの上下で挟み込み、ラバー製ショックアबソーバーを組み込んだ革新的なケース構造により、5000Gもの衝撃に耐える驚異的な耐衝撃性を実現しています。

さらに200mの防水性能も備え、ラフティングのような激しいウォータースポーツにも対応する、圧倒的なタフネスを誇ります。

信頼性の高いマニュファクチュールキャリバー「NN20/1」

ムーブメントには、ケニッシ社と共同開発したマニュファクチュールキャリバーNN20/1を搭載。

約70時間のロングパワーリザーブと、スイスクロノメーター検定協会(C.O.S.C.)の認定を受けた高精度を兼ね備え、優れた信頼性を実現しています。

シースルーバックには、限定モデルの特別な仕様として「ONE of 30」と「LIMITED EDITION」の文字が刻印されています。

徳島の雄大な自然とスイスの時計製造技術が融合した、30本限定の特別なスポーツウォッチ。

アクティブなシーンから日常まで、様々な場面で活躍してくれる一本です。

ハラダ本店で発売される、ノルケイン「インディペンデンス ワイルドワン HARADA限定モデル」の紹介でした！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post “小歩危(こぼけ)”の荒々しい自然を表現！ハラダ ノルケイン「インディペンデンス ワイルドワン HARADA限定モデル」 appeared first on Dtimes.