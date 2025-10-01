1日、石破総理が日本メガネベストドレッサー賞（政界部門）を受賞し以下のように述べた。

「今日は日本メガネベストドレッサー賞2025年という思わぬ賞をいただいた。誠にありがとうございます。もう私も国会議員40年やっていて、大臣とか党の役員とか総理大臣とかいろいろなことをやったが、表彰状をあげることはあるがもらったことがない。私は総理大臣をやって1年になるが、初めてもらった。人生やっているとたまにはいいことがあるのかなと思った。私はそう目が悪い方ではなく、大体1.2とか1.0とか、運転免許の時に『裸眼で運転できます』と言われて『やった』みたいな。まだメガネをかけなきゃ運転できませんと言われたことがない」

「よってメガネをずっとかけてはいないが、3回目の自民党総裁選挙の時に、それでなくても顔が怖いと言われているので『少し顔が柔らかくなるような工夫をしたらどうか』という人が登場してメガネをかけると、表情が柔らかくなる。自分がメガネをかけている姿は自分では見えない。鏡に映してもよくわからないので人の批評を聞くしかないが、そうすると『表情が柔らかくなる』と言う人がいた。それからかけるようになった。一時期、乱視だったので、乱視を治すためのレンズを入れたこともあるが、何年か前に目のレンズそのもの入れ替えたので、それも使わなくなった。そのため今、メガネをかけているのは、どちらかと言うとテレビに映る、写真に映る、その時に怖さを少しでも減らすということでかけるというのが本当のところだ」

「メガネをかけるようになると『今日のメガネはよかったね』などメールとか電話をいただくことがある。中には、『このメガネかけるときっと似合うよ』とメガネをプレゼントしてくださる方もあったりする。そうすると国会答弁とかテレビ討論とか、そういう時にどれにしようかとけっこう迷う。他の方からいただいたメガネをやっていると『なんで私が送ったのをしないんだ』と叱られたりするので、ローテーションでかけるようにしている。少しでも威圧感というのか重圧感というのか、そういうのがなくなるといいなと思っている。ただ、政治家は何もコメディをやっているわけではない。なんでも楽しい話をしていればいいというわけではない。怖さとか威圧感がなくても『この人の言っていることを信じてみようかな、本当かな』と思ってもらうのは大事なことだと思っている。それが政治家の仕事なのであって、その場だけウケればいいとかではない。そういう意味でメガネは、少しでも和らいだ感じ、でも真剣な感じ、そういうものは伝わる。ありがたいことだと思っている」

「何カ月か前に前橋のメガネ屋さんに行ったことがあって、『象が踏んでも本当に壊れないメガネ』というのが本当にあるのだと思った。あるいは、メガネを映してみて、どのメガネが1番合うかをAIが判定してくれるのがあって、世の中随分進んだものだと思った。そこは本当にいろいろな楽しさがあって、メガネ屋さんでパンを売っているとっても面白いと思い、メガネ屋さんが町の賑わいの中心になることは本当にあるんだと思った。やはりメガネは生活の一部であり、人生の一部であり、相当の部分を占めているのかもしれない。本当にありがとうございました。また、皆さん方と一緒にメガネの素敵な人生を作ることができるように、一緒にやらせていただければありがたいと思う。本日はありがとうございました」

黒いサングラスも着用

石破総理は授賞式で「水に浮くサングラス」など様々なメガネを着用した。石破総理の受賞は現職の内閣総理大臣として29年ぶり。なお、経済界部門では成田悠輔氏、女優部門では木村文乃氏が、VTuber部門では加賀美ハヤト氏が受賞した。

