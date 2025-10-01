「レペット」の定番バレリーナをギャルソン仕様に！唯一無二なドット柄コラボシューズが数量限定でお出まし
フラットバレリーナシューズで知られる「Repetto（レペット）」が、「COMME des GARÇONS COMME des GARÇONS（コム デ ギャルソン コム デ ギャルソン）」とのコラボレーションシューズをリリース。
限定カプセルコレクションでは、レペットのアイコニックな「Camille（カミーユ）バレリーナ」と「Rose（ローズ）メリージェーン」に、コム デ ギャルソンらしいドット柄を施した2モデルが登場します。
10月10日（金）10時より、レペット公式オンラインストアにて販売がスタート。両ブランドのエッセンスを取り入れた注目シューズを、ぜひゲットしてみてくださいね。
「レペット × ギャルソン」が20年ぶりにコラボ
初コラボレーションから20年の時を経て、「レペット」とCOMME des GARÇONS（コム デ ギャルソン）のベーシックライン「コム デ ギャルソン コム デ ギャルソン」が再びタッグを組みます。
本コレクションでは、フランスのアトリエで丁寧に作られる伝統の職人技と、コム デ ギャルソンらしい革新的なデザインを融合。
エレガンスとアバンギャルドを持ち合わせた、唯一無二のシューズ2型に仕上がっています。
目を引くドット柄のバレリーナやメリージェーンは、おしゃれさん達の間で話題になりそう！数量限定アイテムのため、気になる方は早めのチェックがおすすめですよ。
ポルカドット柄のコラボモデル「Camille バレリーナ」
ここからは、コラボモデルの詳細を見ていきましょう。
「Camille バレリーナ」（税込11万6600円）は、レペットを象徴するフラットバレリーナシューズの1つ。
アッパーには、水面に浮かべた模様を転写する『ハイドロディッピング』技術によって、「コム デ ギャルソン」の代表的な柄であるポルカドットがデザインされています。
かかとは程よい3cmヒールのため、快適に履けてスタイルアップも望めそうですよね。
レトロで艶感のある「Rose メリージェーン」もかわいい
「Rose メリージェーン」（税込12万9800円）は、甲部分のストラップがアクセントになった一足。
ドールシューズのようなメリージェーンスタイルと、レトロ感を思わせるドット柄の相性が抜群ですよ。
艶感のあるアッパーは、足元を華やかに彩ってくれそう。
シンプルなのに印象に残るコラボモデルを、“ここぞ！”という時の勝負シューズとして手に入れてみてはいかがでしょうか？
「Repetto x COMME des GARÇONS COMME des GARÇONS」詳細ページ
https://www.repetto.jp/
参照元：株式会社ルックホールディングス プレスリリース
